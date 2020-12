Dépistage massif Covid-19: en zone rurale, la petite commune de Graimbouville est prête

A partir de lundi et pour toute la semaine prochain : opération dépistage massif du Covid-19 pour les habitants de la communauté urbaine du Havre. Le territoire fait partie des trois retenus par le gouvernement (avec Lille et Roubaix) pour lancer ces campagnes de tests massifs de la population. Des tests non-obligatoires, gratuits et rapides. En vingt minutes, vous aurez le résultat. Les 270 000 habitants de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole peuvent donc se faire tester dans une vingtaine de centres spécifiques au Havre évidemment mais aussi à Montivilliers, Harfleur, Gonfreville, Etretat, St Romain de Colbosc et Graimbouville, 630 habitants.

Une centre de dépistage massif en zone rural

Laurent Lemaire est le premier adjoint de Graimbouville, il ouvre les portes de la salle polyvalente à quelques mètres de la mairie, c'est ici que les habitants des communes rurales alentours pourront venir se faire tester pour le Covid-19 à partir de lundi. La salle est grande, pratique pour accueillir un afflux de personnes.

Dans l'entrée, du gel hydroalcooliques puis à l'intérieur une file d'attente balisée par des barrières, un grand comptoir pour l'enregistrement administratif. Derrière on trouve trois isoloirs pour les prélèvements, certains prêtés par les communes voisines, puis trois espaces d'analyse. Il y a aussi des chaises pour l'attente, tout est quasiment prêt. D'ailleurs les personnels de la communauté urbaine et de l'Agence Régionale de Santé accompagnent de prés la petite municipalité.

"Ce matin on a fait un test pour le wi-fi parce qu'on a pas la chance d'avoir ici un réseau normal. Et puis vendredi on fait un check-up pour voir si on a rien oublier." explique Laurent Lemaire.

A Graimbouville, tous semble jouer le jeu du dépistage massif et donne un coup de main comme cette entreprise voisine qui propose son parking et ces riverains qui se sont portés volontaires pour organiser l'accueil et l'orientation : "tous ceux qui peuvent aider, aident comme les retraités qui seront là tout le temps."

Grâce à une newsletter au sein de la commune on a drainé plus de 20 bénévoles"

La salle polyvalente de Graimbouville, commune de 630 habitants faisant partie de la communauté urbaine du Havre, accueillera un centre de dépistage du Covid-19 à partir de lundi © Radio France - Amélie Bonté

Laurent Lemaire est enthousiaste qu'un centre rural ait été choisi. Ici les habitants travaillent sur les zones industrielles du Havre ou de Gravenchon, certains habitants sont en télé-travail alors c'est un avantage de ne pas avoir trente minutes de route à faire jusqu'au Havre.

L'élu espère une bonne affluence : "Pour avoir tant attendu et entendu qu'il fallait dépister massivement maintenant qu'on le peut, si ils ne le font pas, c'est contradictoire."

"Beaucoup de gens ont eu peur d'intégrer la communauté urbaine disant que la ville allait manger la campagne. Là c'est un pied de nez à tout ça, on se serre les coudes et on affronte cette maladie" explique le premier adjoint.

Ce centre de dépistage de Graimbouville ouvre ses portes lundi à 10H et sera désinfecté tous les soirs jusqu'au dernier jour du centre, le 19 décembre.