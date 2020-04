Puy-de-Dôme : dépistage massif du coronavirus au centre de rééducation de Pionsat

Avec 11 salariés et cinq patients testés positifs au Covid-19 en un mois, le Centre de médecine physique et de réadaptation implanté dans les Combrailles réalise des tests à grande échelle et s’organise pour assurer la continuité des soins.

Le centre de médecine physique et de réadaptation de Pionsat dans le Puy-de-Dôme est victime depuis le début du confinement de plusieurs cas de Coronavirus. Le premier a été décelé il y a trois semaines sur un membre du personnel qui a été confiné chez lui. Dès le début de l’épidémie, la direction a interdit les hospitalisations de jour, les actes de consultation externe et les visites des familles et des proches des patients hospitalisés. Malgré cela le virus s’est propagé. Sept employés et quatre patients ont été testés positifs au Covid-19 dans cette structure qui compte 180 salariés et 110 malades. "Il a fallu réagir" explique Julien Méry-Gannat le directeur du Centre de médecine physique et de réadaptation de Pionsat. "Nous avons décidé d’organiser une batterie de tests sur les trois jours du week-end pascal".

Un dépistage mis en place

En lien avec l'Agence Régionale de Santé (ARS) et le Centre de prévention des infections associées aux soins (CPIAS), 30 tests ont été réalisés par deux laboratoires clermontois sur le personnel et les patients d’une unité située au premier étage du CMPR. Les résultats sont tombés ce mercredi. Quatre nouveaux cas ont été décelés parmi le personnel soignant et un cas supplémentaire chez les patients, ce qui porte à 16 le nombre de cas positifs dans l’établissement depuis la mi-mars.

Depuis, certains d’entre eux sont guéris, sachant qu’aucun n’a développé une forme grave du Coronavirus. Contrairement à d'autres établissements de soins, le Centre de médecine physique et de réadaptation de Pionsat ne peut pas se couper totalement de l'extérieur pour contenir le virus. Mobilisé dans le cadre du "Plan blanc", il est tenu d’accueillir des patients qui arrivent d'autres centres hospitaliers comme Montluçon ou le CHU de Clermont-Ferrand, en vue de délester des lits qui pourraient être nécessaires pour des patients Covid-19 en urgence vitale.

Entrée du centre de médecine physique et de réadaptation de Pionsat (Puy-de-Dôme) - CMPR

La nécessité de continuer les soins malgré tout

Le centre de rééducation a réduit son activité depuis un mois en arrêtant les soins de balnéothérapie et les exercices de rééducation dans le gymnase pour limiter tout risque de propagation. Mais les soins doivent impérativement continuer même si les patients confinés ne peuvent plus quitter leurs chambres pour utiliser le matériel destiné à leur rééducation. "Les conséquences peuvent parfois être irréversibles si on arrête les soins. Il faut maintenir la rééducation coûte que coûte quitte à adapter les exercices faute de pouvoir utiliser le matériel, pour ne pas perdre le bénéfice de plusieurs mois de travail", selon le directeur du CMPR, Julien Méry-Gannat, qui insiste sur le fait que dans ce type d’établissement de soins "on ne peut pas se contenter de confiner les gens".

Le Centre de médecine physique et de réadaptation (CMPR) de Pionsat soigne 70% de patients touchés par une affection du système nerveux comme les AVC ou les scléroses en plaques et 30% qui relèvent d’une affection de l’appareil locomoteur.