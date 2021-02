Dépistage massif pour tous les habitants du Grand Cahors à partir de jeudi

Après un premier dépistage massif dans un quartier de Cahors, à Castelnau-Montratier et Montcuq-en-Quercy-Blanc, puis un second dans les environs de Saint-Cirq-Lapopie, un dépistage massif est organisé dans le Lot, à Cahors et Pradines ces 25, 26 et 27 février.

Prudence vis-à-vis de la fin des vacances scolaires et des variants

Si le taux d’incidence, 94 cas pour 100.000 habitants selon Santé Publique France, est assez faible, et désormais en baisse dans le département, la fin de la période de vacances scolaires incite les autorités à la prudence, notamment vis-à-vis des variants. La préfecture explique qu'"au regard du poids démographique du Grand Cahors et de la circulation du virus, il a été décidé d’intensifier la stratégie de dépistage dans ce secteur géographique".

Plusieurs centres de dépistage seront ouverts, sans rendez-vous, jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 février :

centre de dépistage du quartier de la Croix de Fer, salle du gymnase jeudi 25 et vendredi 26 février de 9h à 18h samedi 27 février de 9h à 16h

jeudi 25 et vendredi 26 février de 9h à 18h samedi 27 février de 9h à 16h tente de dépistage à Carrefour, route de Toulouse jeudi 25 et vendredi 26 février de 9h à 18h samedi 27 février de 9h à 16h

jeudi 25 et vendredi 26 février de 9h à 18h samedi 27 février de 9h à 16h tente de dépistage à E.Leclerc, Pradines jeudi 25 et vendredi 26 février de 9h à 18h samedi 27 février de 9h à 16h

jeudi 25 et vendredi 26 février de 9h à 18h samedi 27 février de 9h à 16h Centre hospitalier de Cahors jeudi 25 et vendredi 26 février de 9h à 12h

jeudi 25 et vendredi 26 février de 9h à 12h Laboratoire « Biofusion », rue Joachim Murat samedi 27 février de 8h à 12h ouverture normale, sur rendez-vous, les jeudi 25 et vendredi 26 février de 7h30 à 12h et de 14h à 17h

rue Joachim Murat samedi 27 février de 8h à 12h ouverture normale, sur rendez-vous, les jeudi 25 et vendredi 26 février de 7h30 à 12h et de 14h à 17h Laboratoire « Bio3 », rue Victor Hugo samedi 27 février de 9h à 16h ouverture normale, sur rendez-vous, les jeudi 25 et vendredi 26 février de 7h30 à 18h30

Le préfet du Lot invite tout particulièrement les habitants des communes du Grand Cahors à participer à cette campagne de dépistage gratuite. Lors du premier dépistage massif, seulement 21 cas de Covid-19 dont six cas de variants avaient été détectés sur 1.400 personnes.