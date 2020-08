Dépistage préventif pour les salariés d'Atulam à Jarnages : "Comme ça, on est rassuré"

Ce lundi, jour de reprise chez Atulam, les 150 salariés peuvent aller se faire tester pour le Covid-19 dans l'entreprise qui fabrique des fenêtres et des portes en bois sur mesure à Jarnages. Il s'agit d'un dépistage préventif organisé en partenariat avec l'Agence régionale de santé. C'est une des premières sociétés privées du département à effectuer ce type d'opération dans ses locaux.

Les salariés prennent quelques minutes pour se faire dépister © Radio France - Mélanie Kuszelewicz

Désagréable mais rassurant

Dans la fil d'attente, l'appréhension se fait sentir : "On a des collègues qui font la tête en sortant donc on verra bien" dit en souriant Grégory Bidon, technicien au centre d'usinage. Pourtant, bien que le test puisse sembler désagréable, l'ensemble des salariés comprend l'objectif du dispositif : "C'est pour la sécurité de tout le monde, celle des collègues, de la famille, de la notre. Comme on revient de vacances, ce n'est pas plus mal" indique l'ouvrier.

Faciliter l'accès au dépistage

"On savait qu'il y a avait des inquiétudes pour la reprise après les vacances, donc avec ce dépistage,on espère vraiment rassurer nos salariés" explique Christophe Neveu, directeur des ressources humaines. Il rappelle que le test n'est pas obligatoire mais que l'entreprise en facilite l'accès : "Pas besoin de prendre rendez-vous, c'est fait sur le temps de travail et il n'y a pas de frais à avancer". Le dépistage est en effet pris en charge par la sécurité sociale. Les résultats seront connus 24 heures à 48 heures après et seront envoyés directement à la personne concernée et non à la direction. Si une personne est contaminée, une enquête sera menée par les autorités sanitaire pour savoir s'il existe des cas contact.