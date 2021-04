Dépistage salivaire à l'université du Mans : cinq cas positifs sur 668 tests

La campagne de dépistage salivaire a bien marché mercredi et jeudi à l'université du Mans. En deux jours, près de 700 personnes se sont fait tester.

L'université du Mans a mené, mercredi 31 mars et jeudi 1er avril, une campagne de dépistage massif parmi ses étudiants et son personnel. Pendant deux jours, un centre de dépistage tenu par des pompiers et des agents de laboratoire s'est installé dans les locaux de la bibliothèque universitaire, sur le campus. Au total, selon les chiffres de l'université, le laboratoire partenaire a analysé 668 tests. Seuls cinq se sont avérés positifs.

Ces tests salivaires sont des PCR, au même titre que les tests nasopharyngés. La méthode d'analyse est la même. Les résultats arrivent dans la soirée ou le lendemain. En revanche, ils sont moins fiables, comme l'expliquait à notre micro mercredi Adal Berte-Rodrigues, cadre de santé en laboratoire : "Un PCR nasopharyngé est fiable à 95-98%. En salivaire, vous pouvez avoir 20% de fiabilité, en fonction de la qualité du prélèvement et de la quantité de salive recueillie. Mais il vaut mieux faire ces tests salivaires, que de ne pas se faire dépister du tout."