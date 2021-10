Dépistages Covid : des fermetures de centres à Caen

Depuis le 15 octobre, les dépistages covid ne sont plus totalement gratuits. L’agence Régionale de Santé s’attend à une baisse de fréquentation et ferme les centres dits éphémères à Caen. Leur retrait du dispositif ne permettra plus les dépistages jusqu’à 23h.

Ils étaient installés sur trois places très fréquentées du centre-ville de Caen. Les centres de dépistages "dits éphémères" de Courtonne, Bouchard et Malherbe n’apparaissent plus ce lundi sur la carte des sites de tests anti-covid. Deux d’entre-eux permettaient de se faire dépister jusqu’à 23h et, toujours selon le document en ligne de l’ARS, aucun site caennais n’aura une plage horaire aussi étendue.

50 sites dans le Calvados, 24 dans l’Orne

À l'échelle du Calvados, cinquante sites de dépistages sont toujours mentionnés par l'agence régionale de santé. La moitié dans l'agglomération caennaise, en particulier dans ou devant des cliniques ou établissements hospitaliers. Il est toujours possible de se faire dépister au CHU, au CHR boulevard Clemenceau, aux cliniques Saint-Martin et du Parc. Dans les autres villes du département, les hôpitaux de Bayeux, Lisieux et Vire proposent aussi les fameux tests antigéniques ou PCR. Sinon il faut se rendre dans des cabinets infirmiers ou des sites tenus par des laboratoires.

Dans l'Orne, là-aussi fini les centres éphémères installés à Flers et Trun. La capacité est diminuée à 24 sites de dépistages possibles. Les villes d’Argentan et de Flers sont les mieux dotées avec trois lieux de tests. Deux en revanche du côté d'Alençon. Les autres possibilités de dépistages sont réparties dans le territoire.

Dans son dernier bilan daté du 12 octobre dernier : l'ARS mentionnait 25.278 personnes testées en une semaine dans le Calvados et 7.691 dans l'Orne. Des chiffres qui devraient baisser avec le début de tests payants. Pour bénéficier de dépistages gratuits il faudra répondre à l’une des six conditions suivantes.