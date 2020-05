Dépistages en Meurthe-et-Moselle : que va-t-il se passer à partir du 11 mai ?

A partir de ce lundi 11 mai, une campagne massive de tests est lancée en France (en Allemagne, c'est le cas depuis le début de l'épidémie). L'objectif du gouvernement est de réaliser 700.000 tests virologiques par semaine. Ce sont ces fameux tests PCR par prélèvement dans le nez. Ils permettent de savoir si une personne est infectée au moment du test.

Des capacités de tests "probablement suffisantes"

Dans une conférence organisée par la préfecture de Meurthe-et-Moselle cette semaine sur Facebook, la déléguée territoriale de l'Agence régionale de santé Éliane Piquet assure que le département dispose de "capacités importantes, probablement suffisantes, pour dépister tous les patients symptomatiques et tous les cas contact que l'on va rechercher systématiquement."

Pour protéger la population, il va falloir la tester, il va falloir l'isoler

Pour cela, l'ARS en Meurthe-et-Moselle s'appuie sur les hôpitaux de Nancy et de Briey, sur le laboratoire vétérinaire du département et sur différents laboratoires privés du territoire. En tout, 30 sites de prélèvements sont mobilisés dont 11 services de drive pour ne pas sortir de la voiture et limiter les contacts.

"Nous mobilisons également les infirmiers libéraux, car leur conseil de l'ordre a proposé des formations pour qu'ils puissent réaliser des prélèvements à domicile," ajoute Éliane Piquet.

Qui est concerné ?

Concrètement, à partir de ce lundi 11 mai, toutes les personnes présentant des symptômes pourront se faire dépister. Il suffit d'aller voir votre généraliste, un centre Covid ou encore un médecin hospitalier. Après examen, il peut vous faire une ordonnance. Le dépistage commence alors pour vous... et vos proches.

Vous êtes alors redirigé vers un laboratoire pour un prélèvement. Normalement, les résultats sont disponibles quelques heures plus tard.

Que faire si vous êtes positif ?

Si le test révèle que vous êtes contaminé, vous avez deux possibilités pour les quatorze jours suivants. Soit vous restez confinés chez vous, mais là, tous les membres de la famille sont isolés avec vous. Soit on vous propose de vous confiner dans un hôtel ou une structure adaptée à votre situation.

Notez que l'ensemble des résultats sont rentrés dans une base de données nationale. Les tests sont entièrement remboursés par la Sécurité Sociale.

Que se passe-t-il pour vos proches ?

"Dès le premier contact avec le médecin, on enclenche des mesures de protection, explique Éliane Piquet. On va délivrer des masques au patient et on va aborder avec lui les cas contact. Par exemple, si c'est un père de famille, le médecin va cibler tous les membres du foyer. Il va rentrer les coordonnées dans une base de données avant de les solliciter."

En fonction des situations, les autorités sanitaires déclencheront des enquêtes spécifiques. Des agents de l'assurance maladie seront sollicités, 150 environ dans le département, pour rappeler les patients ainsi que leurs cas contact. Il leur sera proposé, à eux aussi, un test PCR dans la foulée.

"On ne va pas leur imposer, mais on va les persuader d'accepter ce test, prévient Éliane Piquet. L'objectif, c'est de repérer toutes les personnes à risques".