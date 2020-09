Dépistages : Face à la forte demande, les laboratoires icaunais tentent de suivre le rythme

Avec plus de 1400 tests réalisés la semaine dernière, le département icaunais, comme dans le reste de la France, intensifie les dépistages. Pour l'instant, les laboratoires de l'Yonne parviennent à suivre le rythme et maintenir les délais de rendu de résultat entre 24 et 48h. Mais est-ce tenable ?

Entre la rentrée, les vendanges et les campagnes de dépistage menées par l'Agence régionale de santé, le rythme de prélèvement est soutenu dans ce laboratoire privé de Tonnerre. "Depuis trois semaines, il y a une forte demande, confirme Hafid Semghouni, le médecin biologiste. Ici sur le site de Tonnerre, on a une moyenne de cinquante prélèvements par jour."

Définir des priorités dans les analyses

D'ailleurs, le téléphone sonne presque continuellement. Pour faire face à cette recrudescence de tests PCR, les laboratoires ont désormais la possibilité de prioriser. Pour ce faire, l'infirmière Virginie Munier, recrutée très récemment, est chargée de fixer les rendez-vous des patients en fonction du degré d'urgence. "Suivant la priorité, les rendez-vous peuvent être pris pour le lendemain, ou plus tard. On s'adapte". Sont prioritaires : les examens pour les personnes symptomatiques, les cas contacts, ou ceux qui ont besoin d'un bilan d'hospitalisation. Au maximum, dans ce laboratoire, on assure pouvoir tenir les 48 heures de délai de rendu.

Si je demande à Renault de fabriquer deux fois plus de voitures d'une semaine sur l'autre, je ne suis pas sûr qu'ils puissent suivre. Nous c'est pareil. Franck Hadjadj

Le rythme est-il tenable, à la longue ? "On l'espère, et on fait tout pour, assure le pharmacien biologiste Franck Hadjadj, qui gère le groupe Medlab. On vient de refaire un deuxième investissement d'une plateforme de PCR, c'est un investissement de 200 000 euros pour raccourcir les délais de rendu. D'ici une semaine, on souhaite revenir à des délais d'environ 24h, ce qui étaient les délais observés début juillet." Une cadence intense imposée, entre autres, par l'Agence régionale de santé selon Franck Hadjadj. "Il y a deux semaines on a fait plus 80% en raison des campagnes de dépistages. Quand on a ce type d'augmentation : personne ne peut suivre. Si je demande à Renault de fabriquer deux fois plus de voitures d'une semaine sur l'autre, je ne suis pas sûr qu'ils puissent suivre. Nous c'est pareil."

Si le groupe privé a pu recruter quatre employés supplémentaires, le manque de personnel risque de se faire sentir un jour ou l'autre pour le drive de l'hôpital d'Auxerre. Actuellement, deux infirmières sont mobilisées "on fait ponctuellement appel à des renforts si besoin", détaille Valérie Viquelin, la responsable. "On a des services à faire fonctionner dans l'hôpital, donc les ressources humaines commencent à s'amenuiser." En deux semaines, le drive est passé d'une trentaine de prélèvements par jour, à 80 actuellement. Pour répondre à cette demande, l'hôpital envisage d'étendre les amplitudes horaires et ouvrir le drive l'après-midi.