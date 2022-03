"Dépisté à temps, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10", assure le docteur Jennifer Cobert

Le cancer colorectal est le 2e cancer le plus meurtrier en France avec près de 17.000 décès chaque année. Chaque mois de mars, tous les ans, la communauté médicale sensibilise et encourage au dépistage. Découvert à temps, les traitements sont beaucoup moins lourds.

C'est l'un des cancers les plus meurtriers en France, le 2e avec près de 17.000 victimes chaque année, et même le 1er dans les Hauts-de-France selon l'Agence Régionale de Santé. Pourtant, le cancer colorectal est très peu dépisté, 35% de la population cible, entre 50 et 74 ans, le fait tous les deux ans. Chaque mois de mars, "Mars Bleu", des opération des sensibilisation pour faire connaitre la maladie et encourager au dépistage sont menées.

"Dépisté à temps, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. On peut même le repérer au stade de polypes, avant que cela ne devienne des cellules cancéreuses", explique le docteur Jennifer Cobert. C'est la responsable en Somme pour le Centre Régional de coordination des dépistages des cancers.

Un sujet "encore un peu tabou"

"Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cette faible participation au dépistage. Déjà la méconnaissance des gens, le désintérêt, le fait que ça dégoute de toucher les selles", précise le docteur Cobert. "Il y a aussi les difficultés pour se procurer un test. Votre médecin traitant ou un gastro-entérologue peuvent le faire. Depuis le 1er mars, il est désormais possible de le commander directement sur internet, et l'Assurance maladie vous l'envoie chez vous", dit-elle encore.

Ce test est à réaliser à la maison. Il cherche à trouver des traces de sang dans les selles. "S'il est négatif, c'est qu'il n'y a rien et vous êtes invité à le refaire tous les deux ans. Dans le cas contraire, c'est que du sang a été trouvé et il faut ensuite déterminer pourquoi grâce à une coloscopie. Mais cela ne veut pas dire que c'est un cancer, cela peut être par exemple des polypes", termine Jennifer Cobert.