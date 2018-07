Chaque année la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) enregistre 18 000 déplacements de corses sur le continent pour se faire soigner.

Le conseil économique social et culturel de Corse s'est auto saisi et a créé une commission chargée de réduire notamment le coût financier de ces déplacements.

Pour le président du Cesec, Paul Scaglia, la situation et le fait que la Corse ne dispose pas de Centre Hospitalier Universitaire ou de Centre Hospitalier Régional est « inadmissible »

Il faut que d'une part nous puissions avoir toutes les données statistiques pour pouvoir élaborer un rapport, et d’autre par c’est de pouvoir faire des propositions, au vues des données que nous allons avoir, auprès d’abord de la Collectivité de Corse et ensuite pour aller plus loin et avec un temps qui soit aussi celui du gouvernement avec la venue du ministre de la santé et également le plan régional de santé qui va être adopté, de pouvoir coïncider tout ça pour faire en sorte que cette problématique-là soit résolue une fois pour toutes.

Le CESEC souhaite demander à la ministre une modification du code de la sécurité sociale pour la prise en charge des transports et de l'hébergement. Charge à la commission ad hoc de formuler également ses demandes auprès de la CDC.

On voudrait, par exemple, que ce qui a été fait à l’initiative de la compagnie Air Corsica à l’aéroport de Marseille, avec la salle d’attente pour les malades, soit rendu systématique et obligatoire dans tous les ports et les aéroports de Corse.

On aimerait également que les OSP (Obligations de service public ndlr) prévoient un tarif résident automatique pour tout malade qui aura fait l’objet d’une évacuation sanitaire, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Et aussi qu’il puisse y avoir des procédures d’embarquement systématiques pour les malades, qu’ils ne subissent pas de trop longues files d’attente… » Laetitia Cucchi, présidente de l'association "Inseme" et de la commission had hoc.