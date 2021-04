Déprogrammation des hospitalisations : comment s'organisent les établissements manchois

Depuis ce mercredi matin, les hôpitaux et cliniques de la Manche doivent plancher sur les moyens de réduire de 30% le nombre des interventions prévues dans les prochains jours afin de disposer de places et de moyens pour faire face à un afflux possible de patients atteints de covid-19 et éviter d'avoir à faire des choix entre malades.

Ca n'est pas la première fois qu'une telle injonction est faite, et les établissements de santé se sont adaptés depuis le début de la crise. A ce titre, l'organisation mise en place dans le centre Manche est représentative du travail mené en concertation pour répondre au mieux aux besoins de la population.

Les cliniques jouent le rôle de "support" de l'hôpital

Sur ce territoire, l'hôpital Mémorial de Saint-Lô a noué un partenariat avec l'hôpital privé, autrement dit, les deux cliniques privées à Saint-Lô et Coutances. Le principe est le suivant : les cliniques se positionnent en support de l'hôpital. Pour cela, les hospitalisations pour des interventions non urgentes prévues ces prochains jours ont été déprogrammées et les patients dans l'attente d'une intervention la semaine prochaine, sont prévenus qu'il pourrait y avoir un délai supplémentaire.

Cela permet de libérer des lits et des moyens humains. Pas pour accueillir des malades du covid (les cliniques en question n'ont pas les équipes pour cela), mais pour récupérer des patients classiques dont l'opération ne peut être différée et qui sont transférés depuis l'hôpital Mémorial et pris en charge dans les cliniques, parfois même par les équipes de l'hôpital qui se déplacent également.

Un système de vases communicants qui permet de faire baisser la tension au centre hospitalier, et de disposer de places supplémentaires pour accueillir des patients covid, mais aussi des urgences classiques.