Déprogrammation des interventions médicales non urgentes en Haute-Vienne

En Haute-Vienne, les opérations et les activités médicales non urgentes sont déprogrammées depuis lundi. Tous les établissements de santé sont potentiellement concernés. La décision est prise au cas par cas par les médecins, en fonction de l'état de santé du patient.

En Haute-Vienne, tous les établissements de santé du département ont réactivé leur plan blanc la semaine dernière et depuis ce lundi 6 décembre, certaines interventions sont désormais déprogrammées. Décision prise en concertation avec l'Agence Régionale de Santé, car en Haute-Vienne la situation hospitalière se dégrade depuis quelques jours notamment dans les services d'urgences explique Sophie Girard, directrice de l'Agence Régionale de Santé : "Il y a les patients atteints de Covid qui ont besoin de lits, mais ce n'est pas la principale problématique. On a des pathologies hivernales et des besoins d'hospitalisations non programmées."

Plus de patients, mais pas plus de lits et un personnel soignant fatigué. "On sait que nous sommes déjà dans un contexte tendu", reconnaît Sophie Girard, "les professionnels de ville ont aussi une charge extrêmement lourde, l'hôpital aussi. Nous sommes obligés en solidarité entre les établissements de fluidifier le système pour prendre en charge ceux qui en ont besoin".

Passer cette fin d'année dans les meilleures conditions possibles - Sophie Girard, directrice de l'ARS de Haute-Vienne

Les décisions de déprogrammation sont prises au cas par cas précise encore la directrice de l'ARS, à l'appréciation du médecin et de la situation du patient : "Il y a des prises en charge pour lesquelles on n'aura pas de déprogrammation, comme pour les patients atteints de cancer ou des situations qui nécessiteraient une prise en charge immédiate. On pense aux prothèses de hanche qui peuvent être décalées de 15 jours ou trois semaines, mais chez certaines personnes c'est un vrai handicap, une vraie souffrance et elles doivent être maintenues. Donc c'est impossible de généraliser."

Pour être au plus près, des réunions régulières avec l'ensemble des établissements publics et privés du département ont lieu pour adapter l'offre aux besoins de prise en charge. Chaque patient concerné par un report sera contacté par la structure médicale.

Cette situation doit être la plus temporaire possible, "mais l'objectif est qu'on puisse passer cette fin d'année dans les meilleures conditions possibles. Il faut qu'on puisse répondre aux besoins de soins urgents et aussi préserver les professionnels et les laisser souffler un peu."