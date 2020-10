Déprogrammation, interdiction de visites : le détail des mesures dans les hôpitaux de la Loire

Dans la Loire, tous les établissements, de santé, publics et privés, sont invités dès ce lundi à déprogrammer une partie de leurs activités afin de faire face à la seconde vague de Covid-19. Toujours à la demande de l'ARS, ces établissements prennent des mesures strictes pour encadrer les visites.

Depuis ce lundi 12 octobre, les hôpitaux publics et privés de la Loire sont invités par l'ARS à déprogrammer une partie de leurs opérations non urgentes, afin de faire face à la seconde vague de Covid-19. Toujours à la demande de l'ARS, ils prennent aussi des décisions plus strictes d'encadrement des visites, jusqu'à l'interdiction.

Déprogrammations partielles et renforcement de la réanimation

Les 5 établissements du groupement hospitalier de la Loire, qui disposent d'un service de réanimation, sont en première ligne. La Clinique Mutualiste, à Saint-Etienne, en fait partie. D'ici la fin de cette semaine, 35 % de ses activités vont être déprogrammées : "Cela va permettre d'étendre notre service réanimation, remarque Antoine Amiot, directeur de la filière sanitaire pour la Mutualité française. Nous avons huit lits en temps ordinaire, et nous allons passer à 20 lits en soins critiques pour cette prise en charge."

Mobiliser des lits, mais aussi des soignants : la déprogrammation va permettre de libérer "des infirmières de salles de réveil, ou des infirmières anesthésistes, qui du coup n'auront plus besoin d'être au bloc opératoire et peuvent aller prendre en charge des patients en réanimation." Sont reportées les interventions non urgentes, déterminées au cas par cas par les médecins.

Même situation à la clinique du Renaison, qui déprogramme 30% de ses activités afin de soulager l'hôpital de Roanne, à saturation dans certains de ses services. A l'hôpital de Firminy, ce sont 40% des interventions chirurgicales qui sont déprogrammées. Un bloc opératoire est même fermé. Les urgences chirurgicales restent assurées de même que les interventions non reportables.

La situation est un peu différente à l'institut de cancérologie Lucien Neuwirth. Tous les patients continuent à être traités, car les médecins craignent un "effet retard" dans les traitements suite aux mauvais dépistages. Les séances de radiothérapie et de chimiothérapie sont donc maintenues, mais sans accompagnants possibles (sauf pour pour les toutes premières sessions).

Les visites très fortement encadrées, voire interdites

Ce qui change aussi pour la vie des patients, c'est l'encadrement des visites. Suivant l'exemple de l'hôpital du Gier, l'hôpital Le Corbusier de Firminy, la clinique du Renaison et le CH du Forez à Montbrison les interdisent. Seules exceptions : les visites à la maternité pour les pères et les visites en Ehpad.

Les visites sont interdites au CH du Forez, à l'exception de l'Ehpad (capture d'écran) - CH du Forez

Le CHU de Saint-Etienne et l'hôpital de Roanne maintiennent eux une visite d'une heure par patient et par jour. La Clinique Mutualiste a elle aussi choisi de garantir les visites, mais "pas plus d'une personne, selon des horaires bien précis, détaille Antoine Amiot. Les visiteurs sont filtrés à l'entrée."