Depuis 48 heures, un peu moins de grippes sévères à l'hôpital d'Avignon

Les soignants sont particulièrement sollicités dans les hôpitaux de Vaucluse, même si le nombre de patients atteints de la grippe est en très légère baisse.

Le bilan de l'épidémie de grippe sera "probablement lourd" cette année, a averti mercredi la ministre de la Santé, Marisol Touraine.

L’épidémie est partie du sud est avant les fêtes a pris maintenant de l'ampleur dans la moitié nord de la France.

"Le nombre de cas hopitalisés cette année est plus élevé que les années précédentes" - Stéphanie Branger, infectiologue

La ministre recommande, si possible, le report des opérations non-urgentes pour désengorger les services hospitaliers. Ce n'est pas envisagé pour le moment dans les hôpitaux de Vaucluse, où le nombre de patients souffrant de grippes sévères est en légère baisse, mais "on n'est pas en franche descente du nombre de cas", tempère Stéphanie Branger, infectiologue à l'hôpital d'Avignon, masque sur le visage. "Depuis 48 heures, on a un petit peu moins de passages aux urgences, cependant on a encore une vingtaine de patients hospitalisés pour grippe dans l'établissement". Beaucoup de personnes âgées restent hospitalisées.

55% de passages en plus aux urgences

Mais la situation se fait difficile, estime Jean-Louis Perrin responsable santé et action sociale à l'union départementale CGT : "On tourne à une moyenne de 170-180 passages par jour, le pic cet hiver a été à 264", préciseJean-Louis Perrin responsable santé et action sociale à l'union départementale CGT. "On essaie de trouver des lits dans d'autres services, les gens sont dans les couloirs. La maison médicale est embolisée, puisqu'on envoie les gens à la maison médicale, mais il y a les mêmes problèmes. Alors on renvoie les gens chez eux, dans parfois des conditions qu'on estime pas normales.

Contrairement à ce qu'on a pu entendre, pas de rappel de soignants à l'hôpital d'Avignon : "On s'est organisé, on a l'habitude de faire face aux épidémies. Cette année, l'épidémie est particulièrement précoce et a débuté avant les congés, ce qui a mis en difficulté l'établissement puisqu'il y a avait moins de personnels", explique l'infectiologue.

Les soignants portent un masque, "pour éviter d'infecter nos patients", c'est toute une batterie de mesures de prévention qui a été prise.