Depuis l'espace, Thomas Pesquet publie une nouvelle photo de Nantes, la tête à l'envers !

Comme il l'avait déjà fait fin janvier, l'astronaute Thomas Pesquet vient de publier une nouvelle photo de Nantes depuis l'espace. Cette fois, la tête en bas !

Les photos depuis l'espace de l'astronaute français Thomas Pesquet continuent de nous faire rêver ! Après celle du 31 janvier, il vient de publier une nouvelle photo de Nantes sur sa page Facebook. Et il faut se tordre le cou pour la remettre dans le bon sens puisque le sud est en haut et le nord en bas !

Si on avait su, on aurait sorti la tête au balcon et on t'aurait fait un p'tit coucou

Et comme à chaque fois, cette photo suscite de nombreuses réactions. "Même comme ça, Nantes reste la plus belle !" pour Christian. Jean, lui, s'amuse : "Il reste plus qu'à prendre en photo Montaigu car 'De Nantes à Montaiguuu, la digue, la digue ! De Nantes à Montaigu, la digue du c...' Un brin d'humour à ceux qui sont là haut à prendre de magnifiques photos." Ludovic trouve ça très beau, mais il s'interroge de toute la pollution lumineuse. Sylvain, lui n'a qu'une regret, ne pas avoir su avant que la station spatiale internationale allait passer au-dessus de Nantes, "on aurait sorti la tête au balcon et on t'aurait fait un p'tit coucou". Pour la prochaine fois, il pourra aller sur le site de la Nasa qui permet de suivre l'ISS.