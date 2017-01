La fusion des hôpitaux de Châteauroux et du Blanc est devenue effective au 1er janvier. Quels changements faut-il en attendre ?

Depuis le 1er janvier, les hôpitaux du Blanc et de Châteauroux ne font plus qu'un. Cette fusion a été actée par l'ARS (Agence Régionale de Santé) au mois de juin dernier. Les conseils municipaux des deux villes avaient été consultés préalablement. Le projet vise essentiellement à assurer la survie financière de l'établissement de la Brenne qui affichait fin 2015 un déficit de plus de 3 millions d'euros.

Peu de changements

Les changements resteront pourtant limités : les deux établissements avaient l'habitude de travailler ensemble (certains achats étaient déjà mutualisés) et il n'y aura pas de transfert de personnel (les 400 salariés du Blanc resteront au Blanc et les 1.400 de Châteauroux à Châteauroux). La directrice du Blanc restera en poste au titre de directrice du pôle hospitalier du Blanc.

Inquiétudes sur le recrutement de médecins

Cette fusion met en revanche un terme au partenariat qui liait jusqu'ici Poitiers, Montmorillon et Le Blanc. Grâce à lui, des praticiens du CHU de Poitiers venaient dans la Brenne assurer des consultations en cancérologie, rhumatologie ou urologie. "C'était un service très important", explique la secrétaire FO-Santé du Blanc, Trinidad Gutierrez. De ce point de vue-là, la fusion suscite l'inquiétude car il est peu probable que des Castelroussins viennent suppléer les Poitevins : "On est un bassin où le recrutement médical est très difficile, poursuit la syndicaliste, le manque de médecins étant déjà très important à Châteauroux, nous au Blanc, nous sommes très inquiets".

Des soins de suite rénovés

Cette fusion va en revanche permettre à l'hôpital du Blanc de rénover son service de soins de suite et de réadaptation. Les locaux, actuellement vétustes, vont faire l'objet de travaux financés par la nouvelle entité ainsi créée. Par la même occasion, le service sera agrandi, passant de 20 à 30 lits.