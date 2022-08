Crise des hôpitaux : "35% d'appels en plus" depuis le début de l'été au SAMU des Landes

Le SAMU des Landes est débordé cet été. Comme le révèle une enquête menée par le syndicat SAMU-Urgences de France, le nombre d'appels gérés par le Centre-15 du département a bondi de 35% depuis la mi-juin. Une conséquence probable de la crise des urgences et du manque de médecins de ville.

Les opérateurs du SAMU des Landes enchaînent les appels et pourtant, la liste d'attente continue de s'allonger sur leurs écrans d'ordinateur. Depuis la mi-juin, le nombre d'appels passés au centre du SAMU de Mont-de-Marsan a bondi de 35%, sachant que le SAMU du département centralise les appels passés au 15, mais aussi ceux passés au 112 et 116-117, des numéros plutôt dédiés à la médecine de ville.

1.300 appels par jour

"Tous les étés nous constatons que le nombre d'appels augmente, c'est notamment dû à l'arrivée de touristes dans notre département", explique le docteur Didier Daraillans, chef du SAMU 40. "Mais cet été, nous n'avons pas d'explication pour cette très forte augmentation, elle n'est pas spécialement due au tourisme, ni à un filtrage obligatoire des urgences en appelant le 15 d'abord."

Résultat, au lieu de gérer environ 800 appels par jour, les sept opérateurs du Centre-15 de Mont-de-Marsan répondent quotidiennement à près de 1.300 appels. Une augmentation constatée dans d'autres départements, comme le révèle une enquête menée sur le mois de juillet par le syndicat SAMU-Urgences de France.

C'est souvent pour des conseils médicaux : savoir quoi faire après un coup de soleil, savoir si on peut prendre du doliprane pour tels symptômes

Davantage d'appels, mais pas forcément pour de grosses urgences. "C'est souvent pour des conseils médicaux : savoir quoi faire après un coup de soleil, savoir si on peut prendre du doliprane pour tels symptômes", détaille Didier Daraillans. "Malheureusement, je crois que les patients n'ont pas d'autre alternative que de nous appeler, faute d'avoir un médecin de ville disponible. Alors on accepte de donner ces conseils-là."

Manque de régulateurs au SAMU

"On a été obligés d'augmenter notre équipe, avec l'ajout d'un médecin régulateur en renfort en journée", raconte le chef du SAMU 40. "Mais la période est un peu compliquée parce que certains opérateurs sont en congés, on a dû en rappeler certains sur leurs jours de repos pour pouvoir tenir en permanence." Mais un opérateur en plus, ce n'est pas encore suffisant.

"C'est vrai que depuis le début de l'été, on est vraiment en flux tendu, ça n'arrête pas", constate de son côté Louis De Souza, assistant de régulation au SAMU des Landes. Derrière son ordinateur, casque sur la tête, il enchaîne les appels. "On va vite, c'est vrai. C'est un peu dommage parce qu'on a envie de passer du temps avec chaque personne qui appelle."

Davantage d'agressions au téléphone

Une frustration partagée par les patients, de l'autre côté du téléphone. "Quand on attend plusieurs minutes pour que quelqu'un décroche et encore plusieurs minutes, voire plusieurs heures, pour qu'un médecin vous rappelle, ce n'est pas évident pour celui qui est inquiet pour son enfant, son parent ou pour lui-même", admet l'opérateur du SAMU, qui reconnaît aussi devoir "encaisser pas mal" d'insultes et d'agressions à longueur de journée de la part de patients agacés.

"Maintenant on se permet de faire quelque chose qu'on ne se permettait pas avant que les appels soient enregistrés au SAMU : on porte plainte", conclut le Dr Didier Daraillans.