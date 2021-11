Depuis sept ans, cette famille de Baho se bat pour habiter dans sa maison

Tout commence en 2012, quand cette famille, originaire du Nord, décide de faire construire une maison à Baho. Une maison spacieuse, dans un quartier tranquille, pour offrir un meilleur cadre de vie à leur fils, handicapé. C'est alors que le cauchemar commence. Ils doivent recevoir les clés en 2014, mais les travaux prennent beaucoup de retard, et Bernard, le père, remarque de gros défauts de construction. Sept ans plus tard, le constructeur a fait faillite et les travaux ne sont pas finis.

Des dizaines de milliers d'euros de frais supplémentaires

"Moi, je ne peux plus. Je ne peux plus financièrement. Il y a dix jours, j'étais à bout. J'ai failli faire quelque chose…" Bernard n'ose pas finir sa phrase. À 56 ans, il a mis toutes ses économies dans ce projet de maison, un rêve aujourd'hui brisé. Endetté par des procédures judiciaires et des travaux qui n'en finissent pas, cela représente plusieurs dizaines de milliers d'euros, ce Nordiste n'a pas osé croire à la solidarité qui s'est organisée à Baho. "Aujourd'hui, j'ai pu me redresser, j'arrive mieux à en parler", confie le père de famille.

Il y a une quinzaine de jours, Stéphanie Sarrahy, amie de la famille, décide de poster un message sur les réseaux sociaux. "Dans l'heure qui a suivi, mon post est passé à 627 partages, j'ai reçu plus de trente appels en une heure", s'émerveille Stéphanie. "C'est génial ce qu'ils se passe", ajoute-t-elle.

"Pour moi, c'est évident de les aider" - Thomas Isia, artisan bénévole

Des dizaines d'artisans ont proposé leur aide, gratuitement. Comme Thomas Isia, qui a proposé de s'occuper des gouttières. "Je me suis engagé à finir les travaux, gracieusement. Pour moi, c'est évident de les aider." Thomas ne s'est pas posé la question très longtemps, il voulait apporter sa pierre à l'édifice pour aider cette famille.

Ému, Bernard a du mal à mettre des mots sur la solidarité qui s'est organisée autour de son cauchemar. Même le maire de Baho, Patrick Got, s'est emparé du sujet. Il a lancé une cagnotte en ligne pour soutenir cette famille le temps que les travaux finissent.