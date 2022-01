Depuis Saint-Ouen, le grossiste pharmaceutique OCP alimente en autotests les officines franciliennes

Entre l'usine de fabrication et la pharmacie, les autotests passent par l'entrepôt d'OCP

Son nom est peu connu, c'est pourtant l'un des acteurs essentiels de la lutte contre le Covid : OCP est un grossiste-répartiteur pharmaceutique. Intermédiaire entre les fabricants et les commerçants, son rôle consiste à préparer les commandes de médicaments, de masques, de vaccins et d'autotests pour les officines. Son siège et principal site en France se trouve près de Paris, à Saint-Ouen. 300 salariés y travaillent.

Les autotests, produit-phare du moment chez ce grossiste pharmaceutique © Radio France - Sarah Tuchscherer

En ce mois de janvier, les locaux administratifs sont quasi déserts, télétravail oblige. Mais dans l'immense entrepôt, l'activité est dense. Clémence remplit des caissettes vertes qui passent devant elle sur des tapis roulants : "On a les commandes sous les yeux avec les quantités demandées par les pharmaciens. On leur met à disposition". En bout de chaîne, sur le parking, des dizaines de camionnettes sont alignées, attendant le départ. 62 tournées sont organisées, deux fois par jour, tôt le matin puis à la mi-journée, pour alimenter un réseau de 1.500 pharmacies franciliennes.

Dans chaque caissette, la commande d'une pharmacie © Radio France - Sarah Tuchscherer

Un risque de pénurie désormais écarté

Face à l'augmentation de la demande en autotests, l'entreprise a quelque peu été prise de court. Son président, Hubert Olivier, reconnaît ces difficultés, tout en les attribuant à ses fournisseurs : "Il a fallu quelques semaines aux fabricants pour s'adapter. Mais en augmentant le nombre de nos fournisseurs, qui est passé de quatre à sept, nous avons atteint le volume nécessaire pour approvisionner correctement le marché". Depuis quelques jours, OCP distribue quotidiennement partout en France, depuis ses 39 sites, un million d'autotests, contre 200.000 par semaine courant décembre. Ce surplus d'activité n'a pas engendré de recrutements. La direction précise qu'une réorganisation des ressources humaines en interne a suffi.