Depuis un an, la médecin généraliste de Vernouillet reçoit ses patients dans un local municipal

En novembre 2020, cela fait 7 ans que Sylvie Bertoliatti Fontana est installée comme médecin généraliste à Vernouillet, au nord-est des Yvelines, après avoir débuté en 1983 aux Mureaux, quelques kilomètres plus loin. Mais le bail de son local arrive à son terme et pour "des raisons personnelles", elle ne souhaite pas le renouveler. Elle cherche un autre local, mais rien n'est disponible à Vernouillet. Rien non plus qui lui convient dans des communes alentours. "J'ai pris conscience de la difficulté à trouver quelque chose qui me convenait", explique Sylvie Bertoliatti Fontana.

Un jour, elle accepte de recevoir une patiente qui n'avait plus de médecin. "Je lui dit que j'accepte de la recevoir mais en lui disant que je ne sais même pas où je vais aller le mois prochain." La patiente en question est la directrice du service santé de la commune. De fil en aiguille, Sylvie Bertioliatti Fontana obtient un rendez-vous avec le maire de Vernouillet. Pour ne pas que la seule médecin généraliste quitte la commune, il lui propose d'intégrer un local à proximité de la mairie, où se situait auparavant le CCAS de la commune. Quelques travaux sont nécessaires, et au bout d'un mois, "la veille ou le jour de Noël", Sylvie Bertoliatti Fontana intègre son nouveau cabinet. "Ils ont vraiment répondu à mes attentes !"

Une maison médicale en projet sur la commune

Pour le maire de Vernouillet, Pascal Collado, c'était inconcevable de la laisser partir : "C'est gagnant gagnant. Pour le docteur, ça lui permet de rester sur la ville à laquelle elle était attachée, la patientèle n'est pas trop déboussolée car le cabinet a déménagé d'une centaine de mètres et pour la ville c'est de l'attractivité." Le maire qui prend d'ailleurs très au sérieux le sujet de la santé dans sa commune, puisque qu'une maison médicale doit voir le jour d'ici le début de l'année 2023.