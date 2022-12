Députés et sénateurs de Dordogne signent une tribune pour dénoncer la fermeture de l'accueil des urgences

Pendant la fermeture de l'accueil des urgences, c'est le 15 qui détermine par téléphone qui peut se rendre aux urgences ou non.

Des élus politique de Dordogne réagissent à la fermeture de l'accueil des urgences dans le département pendant ces vacances de noël. Entre le 24 et le 25, l'accueil des trois services d'urgences est fermé, il faut passer par le 15 avant de pouvoir être soigné aux urgences. Ce samedi, les deux députés Nupes, Pascale Martin et Sébastien Peytavie ainsi que les deux sénateurs de Dordogne, les socialistes Serge Mérillou et Marie-Claude Varaillas signent une tribune pour dénoncer "la situation intenable des urgences en Dordogne".

60 séquences de fermetures dans le département

Dans ce texte, les élus détaillent la chronologie des fermetures des accueils des urgences depuis l'été dernier "à Sarlat, le service d'urgence cumule plus de 50 jours de fermeture depuis 60. A l'échelle du département, ce sont plus de 60 séquences de 12 à 48h qui sont intervenues". Pour les élus "les fermetures, mêmes temporaires, sont un drame pour les patient.es en particulier dans les départements ruraux comme la Dordogne ou la médecine de ville et la médecine spécialisée ont déserté, affaiblissant considérablement l'offre de soins".

Les députés et les sénateurs s'inquiètent pour le centre 15 du SAMU situé à Périgueux qui se retrouve à devoir gérer les appels d'urgence mais aussi qui doit choisir les patients qui peuvent se rendre aux urgences en fonction de leurs symptômes. "Le personnel des hôpitaux est à bout et l'ampleur de la situation dépasse le SAMU qui n'arrive plus à faire face".

Un "mépris" du gouvernement

Pascale Martin, Serge Mérillou, Sébastien Peytavie, Marie-Claude Varaillas et dénoncent "un mépris" envers les 400.000 habitants de la Dordogne de la part du gouvernement qui s'était engagé à redresser l'hôpital public. Ils font référence notamment au propos de l'ex-ministre Caroline Cayeux qui avait déclaré lors de son déplacement en Dordogne "sa volonté qu'il n'y ait aucun territoire oublié de la République". Les députés et les sénateurs affirment également que ces fermetures sont "une atteinte gravissime au droit fondamental à la santé garanti par le code de la santé publique".

Les députés et les sénateurs de Dordogne estiment que le gouvernement n'a pas prévu un budget suffisant pour l'hôpital public en 2023. Ils estiment que "l'hôpital est à la dérive et c'est le résultat de 30 ans d'une destruction volontaire du service public de la santé, qu'Emmanuel Macron et ses gouvernements n'ont fait que renforcer".

L'accueil fermé dans toutes les urgences pour noël

Pendant ces fêtes de fin d'année, l'accueil aux urgences de Périgueux est fermé pour les patients adultes depuis le 16 décembre et ce, jusqu'au 2 janvier . A Bergerac, l'accueil ferme pendant 24 heures, entre ce 24 et ce 25 décembre. A Sarlat, l'accueil aux urgences ferme entre ce 24 et ce 27 décembre. La clinique Francheville à Périgueux ferme également l'accueil de ses urgences entre ce dimanche et ce lundi.