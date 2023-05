Dérèglement climatique : la Fresque du Climat organise un week-end de sensibilisation à Dijon

La question climatique sera au centre des discussions à Dijon ce week-end. Dès ce vendredi 12 mai 2023, la Fresque du Climat organise un rassemblement pour parler du dérèglement climatique et des risques dans les années à venir. Au programme, différentes conférences sur le sujet et des ateliers autour de ces enjeux. Ripa Manukyan, la représentante de la Fresque du Climat en Côte-d'Or est notre invitée sur France Bleu Bourgogne.

France Bleu Bourgogne - Qu'est-ce que c'est la Fresque du Climat ?

Ripa Manukyan - C'est une association qui a été fondée à la fin de l'année 2018. En 2019, c'est moi qui ai déménagé de Paris à Dijon et j'ai ramené la Fresque avec moi, j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai commencé à taper aux portes de toutes les associations et organisations que je pouvais trouver sur place et demandé si je pouvais animer la Fresque du Climat pour elles. Lattitude21, qui est la Maison de l'architecture et de l'environnement de Grand Dijon, nous a ouvert ses portes et j'ai commencé à animer mes ateliers mensuels là -bas, et à mon premier atelier, j'ai eu trois personnes ! Et aujourd'hui beaucoup plus !

Physiquement, ça se présente vraiment comme une fresque ?

La Fresque du Climat, c'est un jeu, c'est un "serious game" qui est entièrement scientifique parce qu'il est basé sur les rapports du GIEC. C'est un jeu de 42 cartes en cinq lots. On le donne aux participants et ils les disposent de cause à effet de la façon qui leur paraît la plus logique sur la table. Et ainsi au bout de 3 heures, ils ont les rapports du GIEC devant leurs yeux.

C'est plus facile avec la Fresque du Climat que de lire 4000 pages de rapports du GIEC. Pourquoi vous êtes-vous investie personnellement dans la Fresque du Climat ?

Parce que je suis tombé sur un extrait du rapport du GIEC en 2017. Et là, c'était une prise de conscience brutale pour moi, immédiate aussi. Je me suis dit c'est pas possible. Comment puis-je agir à mon échelle ? Donc j'ai décidé de m'informer et mettre toutes mes compétences au service de la sensibilisation et l'adaptation au changement climatique, parce qu'il faut s'adapter aussi.

Pour participer à cette Fresque du Climat, il faut avoir des connaissances sur le climat, des connaissances scientifiques ou pas ?

Absolument pas. C'est accessible à tout le monde, même à ceux qui sont connaisseurs, parce que souvent on est connaisseurs sur un domaine, mais jamais dans un ensemble. Là, c'est une vision d'ensemble et c'est un bon atelier pour comprendre quelles sont les causes, quels sont les effets, où est ce que ça pourra nous ramener. C'est un atelier constat et pour moi, c'est un outil indispensable à faire pour chacun.

Concrètement, quelles sont les actions qu'on peut mener ? Parce qu'on se dit à titre individuel, qu'il y a forcément des actions à mener pour lutter à notre échelle.

Moi je me suis investi, j'ai complètement changé de métier. Maintenant, j'interviens dans les entreprises en tant que consultante bas-carbone. J'aide les entreprises à atténuer leur empreinte carbone et s'adapter au changement climatique. Je sensibilise à grande échelle, mais je ne suis pas seule. Nous sommes toute une association et il y a plusieurs personnes investies. Il n'y a pas que la Fresque du Climat, il y a d'autres fresques et associations qui nous ont rejoints pour créer cet événement qui s'appelle "Clim'actions". Il a lieu à partir de ce soir. Ce soir, il y a les conférences à la BSB et tout le week-end, il y a les fresques au sein de Latitude21 et non seulement la Fresque du Climat, mais aussi la Fresque des mobilités, la Fresque du numérique, la Fresque de la biodiversité, etc. Vous pourrez aussi découvrir une station météorologique, voir à quoi ça ressemble. Une ruche, un vélo solaire et plein d'autres activités intéressantes.