Déremboursement de l'homéopathie : inquiétude pour l'emploi sur le site Boiron d'Aubière

Aubière, France

"On l'appréhendait et aujourd'hui on est un peu sous le choc", résume Pascale Rousselet, technicienne logistique depuis presque 30 ans chez Boiron. "C'est vraiment _la peur pour l'emploi_. Ça engage des centaines de familles qui vont vivre maintenant en attendant quand le couperet va tomber."

A Aubière, ils sont quinze salariés à préparer les commandes de 610 pharmacies de la région. Catherine Fourvel dirige le site, et elle n'est pas plus optimiste. "De toutes façons il y aura un impact sur le nombre de salariés. Depuis ce tapage médiatique sur l'homéopathie, _on a perdu en France entre 10 et 15% de volume d'activité_. Une petite structure comme la nôtre, forcément on est dans la crainte d'une fermeture et d'une restructuration profonde."

"Une fausse bonne idée"

Catherine Fourvel dénonce d'abord la méthode de la ministre de la santé. Pour elle la décision a été trop rapide, évaluant l'efficacité de l'homéopathie "comme un médicament lambda" au lieu de prendre en compte ses spécificités. La directrice de Boiron à Aubière reproche aussi à Agnès Buzyn d'avoir annoncé sa décision dans la presse, avant sa rencontre prévue avec le laboratoire et d'ignorer les plus d'1,2 million de Français qui ont signé la pétition contre le déremboursement.

Les laboratoires Boiron tentent depuis des mois de mobiliser l'opinion publique contre le déremboursement de l'homéopathie. © Radio France - Juliette Micheneau

Le ministère de la santé avance l'argument économique pour justifier sa décision : une "fausse bonne idée" pour Catherine Fourvel. "Les gens ou les médecins reporteront leurs prescriptions sur des médicaments remboursés qui coûtent 7 à 10 euros au lieu de 2,35 euros le tube".

Les représentants du laboratoire Boiron ont demandé à rencontrer Emmanuel Macron. L'entreprise distribue les granules aujourd'hui remboursés via une trentaine d'établissements à travers la France où travaillent un millier de personnes.