Déremboursement de l’homéopathie : les salariés du laboratoire Boiron de Reims se mobilisent

Reims, France

Des salariés qui se battent pour sauver leur entreprise et leurs emplois… Pas de grève, pas d'action syndicale, les salariés du laboratoire Boiron de Reims participent à une pétition en ligne, pour faire pression sur le gouvernement : la ministre de la santé Agnès Buzyn a demandé à la Haute Autorité de santé de plancher sur un éventuel déremboursement des médicaments homéopathiques. La Haute Autorité doit rendre son rapport en juin, et la ministre devrait trancher d'ici l'été. Cette pétition a été lancée par l'ensemble du secteur, laboratoires, médecins ou encore associations de patients.

Grosse inquiétude chez Boiron

Un déremboursement serait lourd de conséquences pour Boiron, leader mondial du médicament homéopathique, d'où l'inquiétude des 32 salariés du laboratoire de Reims. Ils sont 2400 au total en France. Le 28 mars, dans une prise de position commune, les Académies de médecine et de pharmacie ont jugé que l'homéopathie ne devait pas continuer à être remboursée. Ils reprochent notamment aux partisans de l'homéopathie de refuser son évaluation par les autorités sanitaires.

Des salariés du laboratoire Boiron de Reims © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Un argument rejeté notamment par Céline Thorel, pharmacienne au labo Boiron de Reims. D'après elle, le déremboursement entraînerait purement et simplement la disparition du site. Elle estime que l’homéopathie a fait ses preuves : "les Français n’auraient plus le choix de se soigner par une thérapeutique fiable, efficace, sans effet indésirable, et qui est aujourd’hui très bon marché. Un tiers des médecins généralistes prescrivent aujourd'hui de l’homéopathie".