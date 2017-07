Déremboursement partiel du traitement de la dystonie : coup de colère d’un meurthe et mosellan atteint de cette maladie

La dystonie est une maladie neurologique mal connue qui touche près de 50 000 personnes en France. Un décret du gouvernement vient de faire passer le remboursement à 60%. Inadmissible pour Emmanuel Bassi, un habitant de Dombasle qui souffre de cette maladie depuis 30 ans

Cela fait trente ans qu'Emmanuel Bassi, un habitant de Dombasle sur Meurthe vit avec cette maladie « pour vivre normalement, j’ai besoin d’injections de toxine botulique tous les quatre mois sinon je ne pourrai pas faire mes activités, travailler etc… je serais obligé de rester chez moi » Emmanuel Bassi souffre de torticolis spasmodique, c’est-à-dire que les muscles du coup restent bloqués, pour d’autres, ce sont les muscles des yeux ou encore d’un doigt ou d’une main, au total, 50 000 personnes en France sont atteints de dystonie.

Se faire soigner, va devenir un luxe, Emmanuel Bassi

Le traitement coûte assez cher, près de 300 euros l’injection, pris en charge à 100% mais depuis le mois de mars 2017, le gouvernement a décidé de ne rembourser que 60% du prix, soit environ 175 euros, ce qu’Emmanuel Bassi n’admet pas « se faire soigner de la dystonie va devenir un luxe, une fois de plus, c’est une question d’économie. Nous sommes réunis au sein de l’association Amadys, des neurologues nous ont rejoints. On veut toucher l’opinion publique et le ministère de la santé pour qu’il revienne sur sa décision »

Emmanuel Bassi est atteint de dystonie - DR

En Meurthe et Moselle, la sécurité sociale continue à rembourser le traitement à 100%, mais sans aucune garantie dans la durée.

