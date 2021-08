Des actes "assimilés à de la torture" dénoncés à l'hôpital Guillaume Régnier à Rennes

Une dizaine de bénévoles de la commission des citoyens pour les droits de l'homme a manifesté devant le centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes, ce vendredi 13 août. Ils dénoncent un recours excessif à l'isolement et la contention pour les patients.

L'association dénonce un recours excessif à l'isolement et à la contention.

Un patient a été placé à l'isolement 380 jours d'affilés, un autre a subi 510 jours consécutifs de contention. Plusieurs dizaines d'autres cas existent au centre hospitalier Guillaume Régnier à Rennes d'après le rapport dressé par l'établissement en 2018.

Des bénévoles de la commission des citoyens pour les droits de l'homme ont manifesté devant l'établissement, ce vendredi 13 août. La porte-parole, Coralie Gamet, dénonce le recours excessif à l'isolement et la contention. "Le centre hospitalier Guillaume Régnier est parmi l'un des trois pires établissements psychiatriques en France". Deux points inquiètent l'association : la quantité de patients concernés par ces pratiques et la durée de ces traitements.

L'isolement et la contention sont devenus la norme. - Coralie Gamet, porte-parole de l'association

"Il y a des dizaines de patients qui subissent plus de 100 jours d'isolement et/ou de contention. La contention signifie être attaché à son lit par les poignets, l'abdomen et les chevilles. Pour certains patients ces pratiques sont devenues la norme, c'est totalement inadmissible".

D'après l'article L3222-5-1 du Code de santé publique, "l'isolement et la contention sont des pratiques de derniers recours." La Haute autorité de santé publique précise que l'isolement ne doit pas excéder 12 heures et la contention 6 heures.

L'association souhaite comprendre ce qu'il se passe dans cet établissement d'après sa porte-parole. "Nous avons envoyé un courrier à la direction pour avoir des explications et leur demander ce qu'ils comptent mettre en place pour améliorer la situation. À ce jour, nous n'avons pas obtenu de réponse".

La limitation du recours à l’isolement et à la contention est définie comme un axe prioritaire du futur Projet d’Établissement - communiqué de presse de la direction de l'établissement

La commission des citoyens pour les droits de l'homme a alerté les pouvoirs publics : maires, procureurs, préfets, députés, sénateurs. "Nous voulons ouvrir une enquête sur cet établissement parce que le traitement des patients est inadmissible dans cet hôpital".

La réponse de l'établissement

Le centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) a souhaité réagir à travers un communiqué de presse. "La limitation du recours à l’isolement et à la contention est définie comme un axe prioritaire du futur Projet d’Établissement en cours d’élaboration. Depuis 2017, un comité de soins intensifs définit des actions concrètes : formation des professionnels, évaluations des pratiques professionnelles, audit de pertinence, aménagement des équipements, promotion des alternatives."

"Le CHGR rappelle que la politique menée à ce sujet est définie en concertation avec les associations d’usagers, contrôlée par les autorités missionnées à ce sujet, et ne peut faire l’objet d’instrumentalisation pour stigmatiser la psychiatrie et le travail mené par les équipes médicales et soignantes au quotidien."