Des agents d'entretien du HPL en grève pour dénoncer leurs conditions de travail

Les salariés de la société Samsic qui prend en charge le ménage, la désinfection mais également le service des repas au HPL étaient en grève ce mercredi. Ces agents dénoncent leurs conditions de travail, le non-versement d'une prime covid et demandent du matériel plus adapté pour leur protection. Ils estiment qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux et qu'ils n'ont pas les moyens de faire correctement le ménage notamment dans cette période de Covid-19.