Des agents formés pour recevoir les appels d'urgences du SAMU

Depuis ce lundi matin quarante franciliens on fait leur rentré dans la toute première formation d’assistant de régulation médicale, leur mission est de répondre aux usagers qui appellent le SAMU. D'ici un an ils devraient tous être diplômé.

Paris, France

C'est une grande première en France, les assistants de régulation médicale en fonction et les futurs assistants sont obligés de suivre une formation d'un an pour exercer ce métier. Pour une quarantaine de Franciliens, la rentrée s'est faite ce lundi matin, dans le 14e arrondissent de Paris. Cette formation a pour but d'uniformiser les méthodes de travail et de professionnaliser ce métier qui est le premier maillon de la chaîne de secours, puisque ce sont ces assistants qui répondent aux téléphones quand vous appelez le SAMU.

Un métier jusqu’à présent appris sur le tas

Cette formation est ouverte aux bacheliers et aux personnes qui ont trois ans d'expérience professionnelle à temps plein. Les élèves sont recrutés sur dossier et après un oral d'une vingtaine de minutes. Pendant leur cursus les élèves partageront, leur 1.470 heures de formations entre des stages dans des hôpitaux, de l'enseignement théorique et pratique au sein de l'école.

Il faut que l'assistant de régulation rassure et donne les premiers conseils de soins à la personne en détresse à l'autre bout du fil - Le directeur de l'école

Cette formation peut aussi faire office de passerelle entre les métiers de la santé, par exemple un ambulanciers peut prétendre à cette formation.

La formation coûte environ 8.000 euros et elle peut être payée par la région ou par les centres hospitalier eux-mêmes. En tout dix centres agréé propose cette formation en France.

L'idée de cette formations est venu après le décès en 2017 de Naomi Musenga, une assistante de régulations médicale n'avait pas pris en compte son appel. Cette affaire avait pointé plusieurs dysfonctionnements qui devrait être corrigé via cette formation.