Des ambulanciers de Touraine inquiets avant l'entrée en vigueur du pass sanitaire à l'hôpital

Chez le plus gros ambulancier de Touraine, plus d'un salarié sur trois n'est pas encore totalement vacciné ( photo d'illustration )

C'est la décision très attendue de la semaine. Ce jeudi, le Conseil constitutionnel rend son avis sur le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. Avec ses deux dispositions phares : la vaccination obligatoire des soignants au 15 septembre et l'obligation du pass sanitaire dès la semaine prochaine pour accéder aux bars et restaurants mais aussi dans les établissements de santé. Hors cas d'urgence évidemment.

Une loi qui pourrait chambouler toute l'organisation des ambulanciers privés. Considérés comme personnel de santé, ils devront présenter ce pass sanitaire dès la semaine prochaine pour accompagner leurs patients dans les couloirs de l'hôpital, ou d'une maison de retraite. Problème, chez certaines sociétés d'ambulance, tous leurs salariés ne sont pas encore totalement vaccinés.

Si la loi s'applique strictement, on va avoir un vrai problème de santé publique parce qu'on ne pourra pas répondre à l'ensemble des demandes de transport", Pascal Barthès, gérant de Jussieu Secours à Tours

Chez les ambulances du Véron par exemple, un chauffeur sur cinq n'a pas encore bouclé son parcours vaccinal. Chez Jussieu Secours à Tours, le plus gros ambulancier du département, c'est même plus d'un tiers des salariés qui ne sont pas totalement vaccinés. Et son gérant Pascal Barthès ne sait franchement pas comment il va pouvoir remplir toutes ses missions : " si la loi s'applique strictement, 35% de nos effectifs vont être en suspension de contrat de travail. On va avoir un vrai problème de santé publique car on ne pourra pas répondre à l'ensemble des demandes de transport."

A moins de les tester tous les 48h. Mais là aussi, Pascal Barthès risque de s'arracher les cheveux : " il faudra mettre en place un système pour contrôler chacun de nos salariés pour savoir si leur test sanitaire est bien négatif et cela même s'il embauche à 22h le soir ou le week-end. Ce qui va être très compliqué."

C'est pour ça qu'il demande au gouvernement une tolérance, un délai supplémentaire au moins jusqu'à la fin du mois pour laisser le temps à ses salariés d'être totalement vaccinés.