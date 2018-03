Depuis deux ans, Caroline Adelé, une infirmière de Bazoncourt, à côté de Remilly, fait de la médiation animale dans les Ehpad, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce contact avec les animaux réveille les souvenirs et stimule le cerveau.

Vantoux, France

La médiation animale se développe, notamment dans les Ehpad, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, comme à la résidence Alice Sar à Vantoux à côté de Metz. Des cochons d’indes, des lapins, des chiens, des chats, perruches et même chèvres naines, passent l’après-midi au milieu des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer. "Les rongeurs sont toujours à la base de mes activités", raconte Caroline Adelé, infirmière installée à Bazoncourt, près de Rémilly. "Après je varie entre les perruches, les chinchillas, les chats et les biquettes".

Caroline Adelé et sa perruche Confetti. © Radio France - François Pelleray

Les animaux canalisent les angoisses, comme un doudou

Les résidents leurs donne à manger, les caressent et les souvenirs rejaillissent. "Souvent, ils ont vécu avec des animaux, cela leur rappelle des moments de vie. Le cerveau est stimulé, c’est important pour des personnes qui terminent leur vie dans l’isolement, ça les sort de leur monde. Les visages sont souriants alors qu’ils sont souvent sombres, c’est la preuve des bienfaits de la médiation animale", racontent Joëlle et Roselyne, deux salariées de la résidence Alice Sar à Vantoux, à côté de Metz. "Ça canalise les angoisses également, l’animal est plutôt doux, cela fait penser à un doudou et cela apaise les résidents donc".

Voici Stella. © Radio France - François Pelleray