Des animaux pour les malades d’Alzheimer à l'Ehpad de Pignan

La zoothérapeute Caroline Carrière organise des séances de médiation animale deux fois par semaine à l'Ehpad l'Oustal, à Pignan (Hérault), avec sa petite ménagerie : une chienne, des lapins et une poule à houppette pour des exercices de motricité et de mémoire. Les malades d'Alzheimer apprécient.

Pignan, France

Pour la séance du jour, ils sont quatre autour de la table. Des résidents de l'Ehpad l'Oustal, à Pignan, qui n'accueille que des malades d'Alzheimer. Et couchée sur cette table, une magnifique chienne blanche, un berger suisse extrêmement docile qui appartient à Caroline Carrière la zoothérapeute qui vient à l'Oustal deux fois par semaine.

Caresser une poule à houppette est un exercice de motricité

Elle se sert de sa chienne pour faire faire quelques exercices. Brosser et caresser l’animal peut paraître banal mais cela permet aux pensionnaires de travailler l’épaule ou bien la main, alors que parfois, ils refusent de faire chez le kinésithérapeute. Il y a aussi la mémoire. Caroline Carrière demande par exemple à Eliette de lui rappeler le nom de l'animal. Pas d'hésitation "Guapa" répond-elle fièrement. Guapa fait sa pause, d'autres animaux sont amenés sur la table : une poule à houppette et des lapins. L'accent est mis sur le sensoriel, le toucher. "J'ai toujours aimé les animaux, quand j'étais petite aussi" se souvient Eliette. Une fois adulte, elle a eu des chiens.

Après le séances, il y a du bien-être pour les pensionnaires

"Il faut avant tout de l’apaisement, qu'ils aient envie pour ce soit un plaisir., et de la concentration. Ensuite on va travailler avec des objectifs bien précis selon les pathologies de chacun : réconfort, motricité, mémoire, effet de réminiscence... Sans infantiliser qui que ce soit, on travaille sur les animaux présents et sur les animaux que eux ont eu", c'est ainsi que Caroline Carrière résume les séances qu'elle organise.

Céline Durand, la directrice, est vraiment séduite par cette médiation animale : "On voit quand ils sortent des activités, le sourire. Quand le chien arrive, de suite les yeux qui pétillent. C'est pas quelque chose qu'on peut mesurer et ils ne peuvent pas s'exprimer mais on sent qu'il y a du bien-être pour eux et ça c'est important".

La belle Guapa qui se prête docilement aux exercices © Radio France - Salah Hamdaoui