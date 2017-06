Des apprentis infirmiers cherbourgeois au chevet des Argentins

Durant cet été, trois étudiants en seconde année de l'école de soins infirmiers de Cherbourg s'envoleront pour Buenos Aires, la capitale argentine, pour un mois d'un projet solidaire. A ne pas confondre avec un projet humanitaire.

Tous les ans c'est la même chose, plusieurs étudiants de l'école d'infirmières de Cherbourg-en-Cotentin consacrent quelques semaines de leurs vacances à la réalisation de projets humanitaires. Ils choisissent pour cela des destinations telles que le Togo, le Sénégal, Madagascar ou encore Haïti. Mais cette année, trois étudiants ont décidé d'innover. Ils partent pour l'Amérique latine, Buenos Aires en Argentine.

"Ça n'est pas un pays où mener une mission humanitaire, en revanche la population a subi une grave crise économique ces dernières années, il y a des favelas et certains ont du mal à se soigner. c'est donc le théâtre idéal pour une mission solidaire", estime Manuela Poisson. "Et puis nous ne sommes pas encore infirmières, on n'a donc pas encore la légitimité pour remplir un rôle d'humanitaire", ajoute la jeune femme.

Un mois pour échanger

Du 6 juillet au 4 août prochains, les 3 étudiants manchois comptent avant tout rencontrer des personnels soignants argentins, et échanger leurs expériences avec eux. "Nous avons déjà pris contact avec des associations sur place, et nous espérons pouvoir travailler au contact d'adolescents ou d'enfants, dans les dispensaires ou dans les orphelinats", précise Noémie Claudel. "Cette expérience devrait nous enrichir humainement; nous devrions grandir en un mois passé là-bas".

6000 euros pour un mois sur place

Mais le projet des 3 camarades a un coût. "Entre les billets d'avion, l'hébergement et les dépenses sur place, nous avons besoin de 6000 euros", annonce Adrien Barberi, le seul garçon du petit groupe. Pour réduire les coups, les trois camarades seront hébergés chez une retraitée qu'ils vont malgré tout rétribuer.

Ils ont prévu de financer leur projet sur leurs fonds propres et disposent déjà d'une aide de la Région Normandie, du Lion's Club ainsi que d'une banque. "Pour boucler notre financement, nous lançons aussi une cagnotte en ligne", précise Adrien. Cagnotte accessible via la page facebook des trois élèves infirmiers.

Si vous souhaitez aider ces étudiants cherbourgeois, rendez-vous sur leur page Facebook ou bien sur Leetchi, un site de cagnotte en ligne.