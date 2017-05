Des arbres non-allergènes plantés dans les crèches et les écoles de Limoges

Des arbres sans risque d'allergie dans les écoles et les crèches de Limoges. Après l'arrachage de près de 150 arbres l'hiver dernier, surtout des boulots, très allergènes, le service des espaces verts est en train de replanter de nouveaux arbres dans ces établissements.

Des arbres sans risque d'allergie dans les écoles et les crèches de Limoges. Après l'arrachage de près de 150 arbres l'hiver dernier, surtout des boulots, très allergènes, le service des espaces verts est en train de replanter de nouveaux arbres dans ces établissements. Mais des essences qui ne causent aucun problème d'allergie. Comme ce mercredi matin à l'école maternelle Edouard Herriot. Les enfants ont participé à la plantation de trois arbres. Notamment un Ginkgo biloba, de la plus ancienne "famille" d'arbre connue sur terre, originaire d’Asie. L'idée étant de les sensibiliser, aussi bien à l'importance du végétal qu'à la problématique des allergies liées aux arbres. Dans un premier temps, 10 arbres non-allergènes doivent être plantés dans les crèches et 105 dans les écoles de Limoges.