Des arrêts de travail en nombre aux urgences de Vendée

Urgences fermées. C'est une décision exceptionnelle prise par de nombreux soignants et aides-soignants des urgences de La Roche-sur-Yon, Luçon et Montaigu et Vendée. Pendant 48 heures mardi et mercredi seules les urgences vitales sont assurées. L'arrêt de travail permet aux salariés de s'arrêter pour de bon, au contraire de la grève où du personnel est toujours réquisitionné pour assurer le service minimum.

"On ne soigne pas dans la dignité", une salariée des urgences de Luçon

"Les gens sont à bout de souffle en fait- témoigne anonymement une salariée des urgences de Luçon- on n'en peut plus d'aller de réunions en réunions sans que ça bouge, on fait ce mouvement -là d'abord pour les patients, des patients on accueille les patients dans des couloirs dans des conditions qui ne sont pas entendables , on ne soigne pas dans la dignité, on ne peut pas maintenir le secret professionnel car il n'y a pas de rideaux, ils ont envie d'uriner après 5 heures aux urgences mais il n'y pas de places, pas de box, ce n'est pas entendable".

"Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus de contraintes", une salariée des urgences de La Roche-sur-Yon

Des recrutements d'aides-soignants ont été effectués mais ils sont loin de satisfaire les besoins ajoute cette salariée des urgences de La Roche-sur-Yon: "C'est un métier qui fait travailler soit le matin, soit l'après-midi, soit la nuit, des week-end, des jours fériés (...) Comment attirer des jeunes avec une rémunération plus que moindre ? Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus de contraintes, travailler tôt le matin, tard le soir, de nuit, et on a aucun moyen de les attirer par le salaire. Donc c'est normal qu'on ne trouve pas le nombre suffisant de soignants". Conséquence, à Montaigu les urgences sont régulièrement fermées le soir et la nuit faute de personnel "et des patients envoyés à La Roche-sur-Yon déjà saturés" raconte cette autre salariée de Montaigu.

Un rassemblement est prévu ce mercredi à 14 heures devant l'antenne de l'ARS, l'agence régionale de santé, à La Roche-sur-Yon. Selon des soignants le mouvement pourrait s'étendre à d'autres établissements.

La direction du centre hospitalier de Vendée répond que les échanges sont réguliers avec les personnels et que les urgences vitales restent garanties. Plusieurs mesures son prises en place: "M**obilisation du pool de remplacement de l’établissement, recours au personnel intérimaire, réorganisation des services pour privilégier le maintien des équipages SMUR sur les sites et plannings garantissant le maintien de l’activité des urgences du site de La Roche sur Yon" explique-t-elle ce mardi soir dans un communiqué. Elle conseille également d'appeler le 15 ou le 116-117 avant de se rendre aux urgences.

