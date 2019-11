Des ateliers gratuits à la maison de la santé du Pontet pour apprendre à bouger et mieux manger

Le Pontet, France

Autour d'un grand plan de travail dans la cuisine de la maison de la santé du Pontet, Fatma, Joséphine, Marnia, Madeleine, Marie et Claudette confectionnent un hachis parmentier au poisson, avec les conseils de Mélanie Merau, diététicienne et nutritionniste. A chaque étape de la recette, elle répond aux questions des participantes et corrige les mauvaises habitudes : l'excès de sel par exemple, ou de mauvais gras. "Il faut utiliser les bonnes matières grasses, avec des omégas 3 comme dans l'huile de colza ou de noix, et des antioxydants comme dans l'huile d'olive", explique Mélanie Merau. Depuis deux ans, ces ateliers réservés au plus de 55 ans - quatre ateliers successifs pour des groupes de dix - sont financés par l'Agence Régionale de Santé afin lutter contre la sarcopénie.

La sarcopénie est une maladie qui touche l'ensemble de la population à partir de trente ans. Il s'agit d'une baisse de la masse musculaire. A l'âge de 70 ans, celle-ci a déjà diminué de moitié, remplacée par des tissus adipeux, autrement dit de la graisse. Pour limiter l'impact de la maladie, il faut bouger et bien manger. Des petits exercices physiques sont appris aux participants avant de commencer le cours de cuisine. Ensuite, la diététicienne joue les guides pour élaborer une recette simple et saine.

Des ateliers en partenariat avec l'association "Couleurs espoirs"

L'association pontétienne "Couleurs espoirs" travaille avec la maison de la santé pour inciter les habitants des quartiers prioritaires à participer aux ateliers. "J'accompagne notamment des femmes qui n'ont pas accès aux soins ou aux conseils de santé. C'est aussi un moyen de faire du lien. Les échanges se font très facilement autour d'un cours de cuisine", explique Laure Paqueteau, référante pédagogique pour l'association.