Des ateliers permettent au personnel des résidences de se mettre dans la peau des séniors

Il n'est jamais évident de se mettre à la place de nos aînés. Une difficulté d'autant plus pénalisante lorsque votre travail consiste à être en contact avec des séniors. Les résidences Domitys proposent donc à leur personnel, ainsi que différents acteurs sociaux, de participer à des ateliers. Grâce à une combinaison de vieillissement, les participants se glissent dans la peau de séniors, avec un ressenti proche de la réalité.

Sentir les efforts éprouvés par une personne âgée

Bien comprendre les difficultés liées à la vieillesse, ressentir les mêmes douleurs, percevoir le monde qui les entoure. Les résidences pour séniors Domitys ont donc fait le choix de plonger leur personnel dans le quotidien d'une personne âgée. Sophie Maestri, chargée de réseau pour Domitys, accueille de plus en plus de monde et cela lui semble important : "Nous recevons à la fois les auxiliaires de vie, les aides-soignants, des kinés, des infirmières... Et puis, tout le personnel qui accompagne nos résidents depuis des années, comme aujourd'hui avec des assistantes sociales. Notre volonté est que les gens comprennent et qu'ils agissent par la suite avec encore plus de bienveillance."

Dans ces ateliers, il faut donner de sa personne en testant une combinaison de vieillissement. Ce simulateur, développé par l'entreprise Gert essaie de se rapprocher au plus possible des sensations quotidiennes d'un sénior : un gilet lesté de 20 kg, des attaches aux articulations, une paire de lunettes teintées, un casque sur les oreilles, et même parfois un dispositif de tremblements.

Lucie, assistante sociale, essaie la combinaison de vieillissement sur un fauteuil roulant. © Radio France - Mathieu MESSAGE

Lucie, venue participer à l'atelier, constate tout de suite sa perte de facultés : "J'ai l'impression d'être lourde et rouillée de partout. Je me sens incapable de faire certaines choses, comme dessiner ou plier une feuille. Et faire du sport ? N'y pensez même pas, si je tombe, je ne me relèverai pas !"

"Tout notre environnement est chamboulé"

Une expérience ludique et perturbante à la fois. Céline a elle aussi testé cette combinaison et comprend mieux les problèmes rencontrés au quotidien par les personnes âgées : "_Chaque geste est plus difficile_, que ce soit au niveau de la limite des mouvements ou des douleurs articulaires. En fait, ce n'est pas juste faire les courses qui est compliqué, c'est aussi lire un livre, aller aux toilettes, se servir un verre d'eau, etc."

Céline, assistante sociale, essaie de se relever, vêtue d'une combinaison de vieillissement © Radio France - Mathieu MESSAGE

Amusées par ce look de Robocop, les deux amies peuvent échanger sur leurs ressentis et les différentes perceptions. Pour Céline, il y a vraiment la sensation de fatigue : "_Je m'attendais pas à cette difficulté là_, et encore il faut considérer que ça n'a duré que 15 minutes dans une journée où je suis en forme. Les personnes âgées ne retirent pas la combinaison après. Ce que j'ai constaté, c'est surtout ma lenteur. Tout mon environnement est chamboulé, les gens parlent trop vite, marchent trop vite par rapport à nous."

Lucie et Céline ont apprécié cet exercice, qui leur a permis de mieux comprendre les efforts déployés quotidiennement par les personnes âgées.