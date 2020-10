LE + INFO - Se faire vacciner contre la grippe, en pleine pandémie de Covid-19

C'est aujourd'hui que s'ouvre la campagne de vaccination contre la grippe. Et le contexte actuel de pandémie de Covid-19 pourrait inciter plus de monde à venir se faire vacciner, chez le médecin ou directement en pharmacie.

Un vaccin qui s'adresse aux plus fragiles

Comme avec le Covid, les personnes les plus à risques sont les personnes âgées, mais aussi les immunodéprimées ou encore les femmes enceintes. Et le docteur Emmanuel Debost, médecin généraliste à Dijon, reste formel. "Ce n''est pas parce qu'il y a une épidémie de Covid-19 qu'il faut sur-vacciner" déclare-t-il, inquiet d'une éventuelle ruée dans les pharmacies.

Aujourd'hui, il faut se vacciner quand on est fragile. A vouloir trop se vacciner contre la grippe, on en aura pas assez - Emmanuel Debost, médecin généraliste.

Parce que le risque serait d'épuiser les stocks de vaccins, les médecins privilégient les personnes à risques. D'autant plus que les professionnels de santé veulent être clairs : le vaccin contre la grippe ne protège pas du Covid-19. "Pour concevoir un vaccin, c'est complexe, alors un vaccin croisé, pour la grippe et pour le Covid... vous imaginez bien..." confie Chantal, pharmacienne à Dijon.

L'hiver dernier, elle a vendu 250 vaccins, et en a administré près de la moitié. Selon elle, il faudrait que 50%, de la population soit vaccinée pour que l'épidémie soit significativement ralentie. L'OMS préconise 75%.

Se protéger contre la grippe : éliminer les doutes

Si Chantal est aussi d'avis que les vaccins ne doivent être réservés qu'aux personnes à risques, elle admet que cette vaccination, en pleine pandémie, pourrait avoir du bon. Car si en étant vaccinées, ces personnes ressentent des symptômes grippaux, il y a de fortes chances qu'elles soient positives au Covid-19.

"Ces personnes pourront redoubler de vigilance" poursuit Chantal. Elle estime que s'être vacciné contre la grippe permet d'éliminer le doute. "Avec certains types de symptômes, on se dit qu'a priori ce n'est pas la grippe... il y a de grandes chances que cela soit le Covid. Donc on prend encore plus vite ses précautions".

Du côté des clients de pharmacie, on reste très mitigé. Jacqueline a 81 ans, et ne s'est jamais faite vacciner. "Je n'aime pas ça. Mais alors pas du tout. Chaque année je me fais mon programme d'homéopathie, et ça marche très bien. Je n'ai jamais eu de souci particulier... Alors pandémie ou pas, je préfère garder mes habitudes" tranche-t-elle.

Et pour Stéphane, 55 ans, la pandémie d'influence pas son choix non plus : mais contrairement à Jacqueline, lui décide chaque année de se faire vacciner. "Quoi qu'il arrive, ça me semble automatique : c'est indolore, pas de risques de complication, et puis surtout on est protégé... Je ne comprends pas qu'on se pose encore la question" admet-t-il.

Pour ou contre le vaccin, les deux ont une chose en commun : l'épidémie de Coronavirus ne risque pas de les influencer. L'hiver dernier, 10,6 millions de vaccins ont été vendus soit 16,3 millions de français vaccinés. Et parmi les personnes vulnérables, seulement 48% ont sauté le pas.

Cette année, le ministre de la Santé Olivier Véran a commandé 30% de doses supplémentaires.