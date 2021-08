Des autotests déployés dans les centres de loisirs de la ville de Rouen

Annoncés en juin, les autotests ont été déployés début août dans les centres de loisirs de la ville de Rouen. Mieux vaut tard que jamais. Des kits qui permettent aux adultes, animateurs, encadrants, personnels de service des huit centres, de se tester régulièrement pour limiter les risques de contamination. "On encourage tous les adultes qui travaillent au contact des enfants à se tester régulièrement, et nos campagnes d'autotests sont alternées avec des campagnes de dépistage volontaire en pharmacie afin de pouvoir avoir des pass sanitaire pour pouvoir accompagner les enfants en sortie notamment" explique Morgane Collet, la directrice des temps de l'enfant à la ville de Rouen. Cette année d'ailleurs, l'organisation n'est pas tout à fait la même que les années précédentes. Les activités se déroulent par petits groupes et par tranche d'âge, de manière à n'isoler qu'un seul groupe si un enfant est positif au Covid. Début août, une trentaine d'enfants sur la centaine accueillis chaque jour au centre Salomon, sur les Hauts de Rouen, ont dû rester chez eux après un cas de Covid détecté chez un de leurs camarades. Au total, trois adultes et trois enfants ont été testés positifs dans la foulée. Et les autotests pratiqués ce lundi ont permis d'identifier un quatrième cas parmi le personnel. Il est à l'isolement.

Parallèlement à cette campagne, des dépistages pour les enfants, à l'aide de tests salivaires moins invasifs, sont organisés conjointement avec l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. "On les fait venir plutôt en fin de journée pour qu'ils puissent demander directement leur accord aux parents et pouvoir effectuer un maximum de prélèvements" indique Morgane Collet. Dans certains quartiers, où les familles ne se testent pas souvent et ne sont pas vaccinées, il faut faire comprendre que le dépistage régulier "c'est la garantie de pouvoir maintenir la structure ouverte avec un maximum d'activités et de sorties extérieures". Une campagne de dépistage des enfants a été organisée le jeudi 12 août au centre Salomon. La majorité des parents ont donné leur accord.