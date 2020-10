Des bactéries découvertes dans le réseau d'eau du Centre Hospitalier de Charleville-Mézières

C'est un contrôle de routine réalisé par le laboratoire d'hygiène hospitalière qui a montré ce 1er octobre, la présence de bactéries potentiellement pathogènes dans l'eau du robinet. Bactéries de type "coliformes", pouvant provoquer des problèmes digestifs. Des mesures ont été prises rapidement. Après consultation de l'Agence Régionale de Santé, d'Ardennes métropole et de l'usine Roxanne, le Centre Hospitalier va recevoir 25 000 litres d'eau minérale pour distribution dans tous les services. Des filtres anti-bactériens ont été placés sur les douches et robinets pour permettre la continuité de l'hygiène et des soins. Pour l'instant, on ne connait pas l'origine du problème qui pourrait être extérieur à l'établissement hospitalier. De nouvelles analyses seront faites dans les prochaines heures.