Des banderoles autour du CHU de Lille pour alerter sur la situation des soignants

Rendre la souffrance des personnels hospitaliers: c'est l'objectif des actions menées ce mardi 17 novembre par la CGT. Différentes banderoles ont été affichées à proximité du CHU de Lille avec des messages tels que "Personnel épuisé", "Hôpital sacrifié" ou encore "Ils ont compté les sous, on compte nos morts". Avec ces actions, le syndicat veut sensibiliser le public à ce que vivent aujourd'hui les soignants que l'on applaudissait lors du premier confinement. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas et la CGT dénonce le développement d'une certaine "banalisation des circonstances dans lesquelles les personnels doivent une nouvelle fois faire face." Ces affichages de banderoles doit permettre de rendre visible "la situation d'extrême tension et d'épuisements actuels" des soignants.

La CGT dénonce le fait que les Français banalisent de plus en plus le travail des soignants en cette période de crise - © CGT du CHU de Lille

Par ailleurs à 13h, les Manipulateurs en Electroradiologie Médicale vont se réunir dans la cour d'Honneur de l’Hôpital Claude Huriez pour marquer cette journée de mobilisation nationale des manipulateurs radio. ,