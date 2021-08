Des bébés de "moins de deux semaines" malades du Covid à l'hôpital Lenval de Nice

Avec la hausse du taux d'incidence, les urgences pédiatriques de l'hôpital Lenval se remplissent. Alors qu'il n'y avait qu'une poignée de cas pendant les premières vagues, de plus en plus d'enfants malades du coronavirus se font soigner, y compris des nouveau-nés.

C'est une "hausse significative", comme l'appelle le docteur Philippe Babe. Le chef de service adjoint des urgences pédiatriques de l'hôpital Lenval voit ses lits se remplir d'enfants malades du Covid. Alors qu'il en avait eu "deux par semaine en moyenne", lors des trois précédentes vagues, il en a vu passer "25 en même pas trois semaines, entre fin juillet et début août". Et les patients sont de plus en plus jeunes : ce jeudi soir, cinq enfants sont hospitalisés à Lenval, dont deux bébés de moins de deux semaines.

Et le point commun, dit-il, ce sont "des parents non vaccinés". Des parents, qui, après la naissance, de retour à la maison, risquent de transmettre le Covid à leurs enfants, tout comme les visiteurs. "Quand un nouveau-né paraît, toute la famille débarque, et c'est légitime. Sauf qu'aujourd'hui on a ce risque, et un bébé de 15 jours, qui a 39-40 de fièvre, il termine à l'hôpital". Pour autant, aucun cas très grave n'a été signalé.

Gestes barrières et vaccination

Alors, Philippe Babe appelle les familles à "reprendre les gestes barrières", et l'entourage des futurs enfants à se faire vacciner, notamment les gemmes enceintes. Pour elles, d'abord puisque selon l'Inserm, qui cite une étude de novembre 2020, 13% des femmes positives au Covid au moment de l'accouchement faisaient des complications post-grossesse, contre 4,5% des femmes négatives au moment de l'accouchement.

Philippe Babe, el chef de service adjoint des urgences pédiatriques de l'hôpital Lenval parle de "hausse significative". © Radio France - Thomas Coignac

Et puis, souligne Philippe Babe, la vaccination des femmes enceintes réduit le risque de le transmettre à leur enfant, avec qui, nécessairement, elles vont être en contact après la naissance. "C'est le double effet kiss cool", souligne-t-il. "Si on se fait vacciner, on a neuf fois moins de risque de transmettre".

Toujours est-il que ces arguments ne semble convaincre les femmes enceintes, ou qui viennent d'accoucher. Sur les quelques témoignages recueillis devant l'hôpital Lenval, la très grande majorité n'était pas vaccinées.