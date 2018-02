A l'hôpital pour enfants de Brabois, des bénévoles des Blouses Roses se relaient, chaque soir au chevet des bébés malades. Une façon de soulager les parents et le personnel médical en apportant un peu de réconfort aux petits hospitalisés. L'association cherche des bénévoles.

On les appelle "les berceuses". Ces bénévoles de l'association les Blouses Roses viennent, 5 soirs par semaine, rendre visite aux bébés hospitalisés au CHU de Nancy. Pendant 2 heures, elles (il n'y a que des femmes pour l'instant) les prennent dans leurs bras et les cajolent. Une présence qui apaise ces enfants, parfois atteints de pathologies lourdes.

"Notre mission, c'est de leur apporter une parenthèse dans leur vie de petits malades", résume Christiane Ragot, la présidente de l'association en Meurthe-et-Moselle. "Les "berceuses" arrivent à un créneau horaire où les soignants sont très occupés par la distribution de médicaments, explique t-elle. Les parents sont vont, c'est la fin de journée, le moment des pleurs, des angoisses, donc elles sont là pour les rassurer."

Une dizaine de "berceuses"

L'équipe des berceuses de Brabois est née il y a 5 ans sous l'impulsion d'Anne Corby-Lecat. A 58 ans, la bénévole consacre ses mardis soirs à ses petits protégés. "Même avec les parents, il y a un contact chaleureux car ils ont traversé des moments parfois très douloureux et très difficiles et on était là pour qu'ils pleurent sur notre épaule", raconte t-elle, un nourrisson de 5 mois bien serré contre elle.

Entre perfusions, sondes et autres plâtres, les bénévoles tentent de trouver leur place. "On ne pose pas de questions sur la raison de leur présence, explique Anne Corby-Lecat. Ça permet aussi de mettre à distance et de n'être que dans le positif". Ce qui n'empêche pas quelques petits coups de blues, parfois, au retour à la maison.

Cela vous intéresse?

L'association organise deux sessions de recrutement de bénévoles par an. Pour devenir "berceuse", il faut "faire preuve d'engagement, être discret-e, à l'écoute, dynamique et souriant-e", énumère Christiane Ragot. Une réunion d'information est organisée le 30 mars 2018 à Nancy. Vous pouvez également contacter directement la présidente des Blouses Roses.