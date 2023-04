Des besoins particuliers en plasma et plaquettes à l'Etablissement français du sang de Nancy

Il y a moins de fréquentation actuellement dans les Maisons du don de l'Etablissement français du Sang (EFS) dans la région, notamment celle de Nancy située boulevard Lobau . L'EFS, confronté à de nombreuses annulations de rendez-vous qui seraient liées au contexte social. "On a beaucoup moins de fréquentation en tous types de dons ces derniers temps, que ce soit en sang, en plaquettes et en plasma", souligne Loubna Bracigliano, médecin de prélèvement et responsable adjointe du bassin de prélèvement de Nancy. "Avec ces problèmes de grèves, de manifestations, je pense que les donneurs ont été impactés dans leurs déplacements. On a noté beaucoup d'annulations effectivement."

L'EFS a besoin en particulier de plasma et de plaquettes qui ne peuvent être prélevés qu'à la Maison du don de Nancy et non lors des collectes mobiles. Lisa, 19 ans, s'y essaie pour la première fois : "Ça ne fait pas mal !" sourit la jeune femme qui donne son sang et son plasma depuis un an. "Ils ont toujours donné dans ma famille, mon grand-père était donneur de sang, mes parents aussi." Pour elle ? "C'était logique !"

A ses côtés, confortablement installée sous un plaid, Manon, 25 ans : "Comme j'ai beaucoup de plaquettes, autant en donner ! Je trouve ça normal de donner, c'est sympa et pour le temps que ça prend sur une journée ou même sur une vie, c'est quand même possible !"

Julien, 40 ans, fait un don de plasma pour sa part. Il a très vite répondu à l'appel : "J'ai reçu un SMS au début de la semaine et je suis venu aujourd'hui spécialement pour ça !"

Quels usages des produits sanguins ?

A quoi servent les plaquettes et le plasma ? "Les plaquettes sont utilisées surtout pour coaguler, pour éviter les saignements. On s'en sert beaucoup pour le traitement des leucémies en prévention des hémorragies. Pour le plasma, il y a deux types d'indications : le transfuser directement pour les hémorragies massives, chez les grands brûlés par exemple, et fabriquer des médicaments dérivés du sang qui se développent et dont on va avoir de plus en plus besoin", répond le Dr Bracigliano.