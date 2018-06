Avignon, France

Dix huit militaires ont fait escale à Avignon mercredi. Ils descendent le Rhône de Lyon à la Méditerranée en canoë pour faire parler la cause des blessés de l'armée. La journée nationale des blessés de l'armée de terre aura lieu samedi. La descente du Rhône par tronçon d'une cinquantaine de kilomètres permet de financer et d'améliorer la rééducation des blessés et leur réadaptation professionnelle.

On parle très peu des blessés de guerre" Adjudant Jocelyn , amputé d'une jambe

Venu de Maurienne pour pagayer sur 45 km entre Roquemaure et Beaucaire, l'adjudant Jocelyn a été amputé d'une jambe après une explosion en Afghanistan. Il pagaye pour attirer l'attention sur les blessés de guerre : il explique qu'on "parle assez vite des morts et très peu des blessés. On a besoin de se sentir soutenu par nos camarades militaires mais aussi par la population civile. Le ratio est de 7 blessés pour un mort en opération".

Jamais seul en kayak, qu'importe l'état" Jean Baptiste Planchin, Jeune Canoe kayak Avignon

Les militaires ont fait escale sur le ponton de la société nautique d'Avignon, rejoints par queqlues kayakistes d'Avignon. Le secretaire du Jeune Canoë Kayak d'Avignon était sur l'eau avec les blessés de guerre. Le secrétaire du club de Kayak pagayait car il se souvient d'avoir "galéré après ses blessures aux membres inférieurs dans un accident de la route". Jean Baptiste Planchin explique que "même si on parait seul sur l'eau, démuni dans un milieu qui n'est pas familier, on est jamais livré à soi-même. On est toujours accompagné en canoë ou kayak. Qu'importe l'état dans lequel nous sommes on arrive toujours à avancer".

150 militaires pagayent en relais entre Lyon et Marseille pour collecter des fonds pour aider les familles, créer des structures de rééducation et de réadaptation professionnelle des blessés de guerre. Arrivée prévue samedi 23 juin pour la journée nationale des blessés de l'armée de terre.