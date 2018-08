Montpellier, France

Désormais quand vous venez en consultation à l'hôpital Gui de Chauliac à Montpellier, vous ne présentez plus votre carte vitale à l'accueil mais à une borne intelligente. Elle trouvera votre rendez-vous, votre dossier médical et vous imprimera les étiquettes nécessaires pour la consultation. Elle vous indiquera même le bureau de votre médecin.

Cette expérimentation a commencé fin juillet et que CHU de Montpellier prévoit de l'étendre à tous les hôpitaux de la ville pour faire baisser le temps d'attente et développer un meilleur suivi des dossiers médicaux.

"Moins d'attente, c'est moins de stress pour tout le monde"

Elisabeth Mathieu est la directrice du département accueil au CHU de Montpellier : " On n'a commencé ici parce que c'est là qu'il y avait le plus d'attente, jusqu'à là on avait un ticket d'attente comme chez le boucher,mais les patients n'aiment pas attendre. Ils ont peur d'arriver en retard, le stress monte, et le personnel aussi est stressé. Aujourd'hui un tiers des patients passent déjà par la borne interactive pour les formalités d'entrée."

Elisabeth Mathieu est la directrice du département accueil au CHU Copier

Le CHU a déjà annoncé que ces nouvelles technologies n’entraîneraient pas de baisse des effectifs. Le personnel qui accueille habituellement les patients est désormais chargé de les aiguiller vers ces nouvelles bornes, de leur venir en aide si besoin voire parfois de corriger les erreurs de la machine.

"On aura toujours besoin de nous"

Stéphanie est agent administratif, elle a d'abord eu peur que les nouvelles bornes prennent la place des employés : "La borne fait notre travail et au départ elle faisait des erreurs, et on devait reprendre les dossiers. On aura toujours besoin de nous pour aider les patients, les plus âgés notamment. Certains craignent qu'il n'y ait plus d'humanité, mais nous on sera toujours là"

Stéphanie agent administratif Copier

Les bornes ne comprennent aujourd'hui que le Français mais elles commenceront à parler anglais et espagnol prochainement.