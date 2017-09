Des bourses pour encourager des étudiants en médecine à s'installer en Sarthe

L'association Cap Santé Sarthe va aider cette année 6 étudiants sarthois en première année de médecine. Ils vont recevoir 6 000 € et être suivis par des professionnels. L'objectif est de les inciter à s'installer dans le département à la fin de leurs études.

L'un d'eux sera peut être dans quelques années votre futur médecin. 6 étudiants sarthois en première année de médecine ont reçu ce week-end une bourse de 6 000 € de l'association Cap Santé Sarthe. Celle-ci espère ainsi les motiver à s'installer dans le département une fois leur diplôme en poche. "C'est un pari sur l'avenir" dit Rachel Bucher, vice présidente de l'association et chargée de mission démographie médicale au Conseil départemental. "Ce sont des jeunes dont on facilite les études pour qu'ils atteignent leur rêve. Et on se dit qu'en multipliant les contacts, ils auront plus à cœur pour exercer en Sarthe".

Soutenir les jeunes vivant en milieu rural

Le département souffre d'un déficit de praticiens. Selon Cap Santé Sarthe, il manque 120 médecins généralistes, 100 dentistes et 180 kinésithérapeutes. Et pour régler ce problème de démographie médicale, il faut encourager les jeunes Sarthois, en particulier ceux vivant dans des petits villages, à faire des études de médecine affirme François Garnier, professeur de médecine général à l'université d'Angers : "C'est avéré, toutes les études le montrent. Les jeunes médecins issus de la campagne s'installent plus facilement en milieu rural que les gens qui ont grandi au cœur des grandes villes. Ces derniers voudront rester en ville. Si l'on veut casser cela, il faut former des jeunes ruraux".

Cela me donne vraiment envie de faire quelque chose pour la région

Nathan Chagnon, 17 ans et habitant à Marigné-Laillé, est l'un de ces jeunes boursiers prêt à exercer en Sarthe. "J'aime beaucoup le département et c'est quand même intéressant de s'installer dans un endroit où on aura du travail. Et puis maintenant que j'ai le chèque de Cap Santé Sarthe en main, je me rends compte qu'ils mettent beaucoup d'argent sur nous, beaucoup de moyens à notre disposition et cela me donne vraiment envie de faire quelque chose pour la région".

Depuis la mise en place de ce dispositif en 2014, 28 étudiants Sarthois ont bénéficié de l'aide de Cap Santé Sarthe.