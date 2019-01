Des cabines de consultations médicales à distance débarquent à Perpignan

Perpignan, France

Ce qui était encore considéré il y a quelques années comme de la science-fiction devient maintenant réalité. Dans quelques jours une cabine de télé-consultation va être installée dans la pharmacie de la Poudrière à Perpignan. Deux autres officines devrait suivre dans le courant du mois de février. Grande comme un photomaton, cette cabine promet aux patients une consultation sans rendez-vous avec un généraliste en moins de quinze minutes.

"C'est une cabine complètement insonorisée" explique Jordan Cohen, le co-fondateur de Pharma-Express, la société qui commercialise cet équipement baptisé Tessan. "A l'intérieur, on a accès à plusieurs objets connectés et on parle au médecin par visio-conférence. Il a accès a toutes les données en direct et peut traiter 90% des pathologies à distance". La cabine dispose de deux places afin que le patient soit accompagné soit par le pharmacien, soit par une infirmière.

Une dizaine de spécialistes disponibles

"On s'adresse principalement aux patients qui n'ont pas de médecins traitants, soit 10% de la population" précise Jordan Cohen. "C'est aussi _un moyen de lutter contre les déserts médicaux_. On propose plus de dix spécialités avec par exemple des dermatos ou des ophtalmo." La consultation est remboursable comme une consultation classique.

"On est pas la pour remplacer la consultation classique. On est la pour pallier a des urgences, pour avoir des premières réponses. Les gens sont prêts je pense. Ces cabines vont permettre de démocratiser la télémédecine."

Comptez environ 1000 euros par mois pour la location d'une de ces cabines Tessan.