Des cabines de télémédecine dans les pharmacies pour désengorger les cabinets de ville

La crise sanitaire a favorisé le développement des techniques de téléconsultation médicale en Occitanie. De plus en plus de pharmacies notamment se dotent de bornes ou de cabines qui permettent aux patients d'entrer en contact rapidement avec un médecin.

Dans sa pharmacie à Aucamville près de Toulouse, Anne Kermorgant se retrouve très souvent confrontée à des patients qui n'ont pas réussi à avoir un rendez-vous avec un médecin. "C'est souvent le weekend, quand les cabinets ne sont pas forcément ouverts", précise-t-elle. Face à ce constat, la pharmacienne a décidé de s'équiper d'une borne de télémédecine toute équipée pour dépanner les patients qui en ont besoin.

C'est dans l'intimité d'une petite salle isolée de la pharmacie que les consultations ont lieu. Sur la borne, on trouve un grand écran avec une caméra mais aussi sept outils médicaux connectés. Un thermomètre, un tensiomètre ou encore un stéthoscope, de quoi relever des mesures de base. "Le médecin guide le patient et reçoit en temps réel les résultats de ces mesures", poursuit Anne Kermorgant. Le principal atout de ce matériel est le temps d'attente très réduit. Il suffit de se connecter et en quelques minutes, et le patient est mis en relation avec un médecin.

Une technologie qui ne remplace pas une vraie consultation

Nadia avait mal à la gorge et a décidé de tester la téléconsultation plutôt que de se rendre au cabinet de son médecin. En une quinzaine de minutes tout compris, elle ressort avec une ordonnance. "Ça me rassure, et puis ça permet surtout d'aller vite, ce n'était pas grand chose au final", explique-t-elle. De l'autre côté de l'écran, la médecin qui se trouve à Aubervilliers conseille malgré tout à Nadia d'aller consulter un médecin en chair et en os en cas de température élevée.

"Ça ne règle pas tous les problèmes mais c'est vraiment un service qui permet de pallier certaines difficultés de la médecine de ville", explique la médecin Cyrielle Gounaud.

C'est très pratique pour un renouvellement d'ordonnance, une conjonctivite, tout ce qu'on va pouvoir observer avec le matériel à disposition ou à travers la caméra. Mais ça ne remplace pas une vraie consultation

Le confinement et la crise sanitaire ont permis de développer ces technologies en Occitanie. L'entreprise Tessan qui conçoit ces cabines a déjà équipé plus d'une vingtaine de pharmacies depuis la rentrée. "Je crois que ça fait partie du nouveau rôle du pharmacien, c'est un service supplémentaire, et complémentaire aux médecins", ajoute Anne Kermorgant. "Pour l'instant ce sont surtout des jeunes qui viennent l'utiliser, ou alors des parents qui n'ont pas vraiment le temps." Pour en profiter, les patients n'ont pas besoin d'avancer les frais, la carte vitale suffit.