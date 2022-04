Des cafards à l'origine d'une allergie développée par une famille de la cité Berthe à la Seyne-sur-Mer

C'est un véritable cri du coeur que pousse ce lundi une mère de famille de la cité Berthe à la Seyne-sur-mer après plusieurs cas d'allergie aux cafards dans son foyer. Son appartement est infesté de "blattes germaniques" et malgré plusieurs courriers au bailleur social, la seynoise est dans l'impossibilité de déménager.

A peine la porte de l'appartement franchie en pleine journée, il ne faut pas longtemps pour tomber nez à nez avec un cafard. Il y en a partout. Sur le canapé, du salon, dans la cuisine, dans les sanitaires, dans les chambres et sur les lits. La situation n'est pas nouvelle pour Olfa et ses quatre enfants. Mais ce qui l'est depuis quelques mois, ce sont les allergies que développent les membres de son foyer.

Un cafard sur le canapé du salon © Radio France - Christelle MARQUES

Cela a commencé par Badis il y a un peu moins d'un an. Le petit garçon alors âgé de six ans, commence à se gratter partout. Puis son visage présente des marques, identiques à celle de l'eczéma. Son pédiatre pensera d'ailleurs qu'il en est atteint. Mais des analyses plus poussées prescrites par un allergologue vont permettre de livrer un diagnostique précis. "_Ca dit que mon fils à une très grande allergie aux blattes germanique_s" détaille Olfa, sa maman.

"Une allergie sévère aux cafards"

Olfa multiplie les courriers au bailleur social, entreprend à ses frais à deux reprises des traitements dans l'appartement. Toulon Habitat Méditerranée, l'organisme logeur, en finance également un. La situation s'améliore mais pour quelques jours seulement. "J'ai commencé aussi à me gratter, et j'ai fait aussi des analyses" poursuit la mère de famille. La réponse est la même : allergie sévère aux cafards. Sa petite fille de sept ans en souffre aussi.

L'un des bras du petit garçon d'Olfa, et les marques de son allergie aux cafards © Radio France - Christelle MARQUES

Alors que nous poursuivons la discussion, un cafard s'invite sur le canapé. "C'est déjà arrivé que quand je déjeune, un cafard qui est sur le plafond, tombe dans mon bol de céréales" raconte Kenza. "Moi, j'en ai déjà eu un dans mon cartable, j'ai eu très peur" poursuit sa soeur. Sans parler des dégâts à l'électroménager qu'occasionnent ces nuisibles. "J'ai déjà changé deux fois de frigo, ma machine à laver a été attaquée, et le boitier d'internet aussi" se lamente la mère de famille, qui ne supporte plus de vivre dans ces conditions. "Les enfants ont peur, et moi aussi, ils sont partout, toute la journée. Je ne peux rien laisser dans la cuisine, sinon ils se mettent dedans" poursuit-elle.

Un cafard tombé dans le bol de céréales d'un des enfants © Radio France - Christelle MARQUES

Pourtant, elle a alerté le bailleur social. "Chaque semaine, j'ai envoyé des dossiers, des photos. Mais personne ne m'écoute. Je ne peux plus vivre comme ça. J'ai demandé à déménager mais ils me disent que je n'ai pas l'ancienneté. Je passe tout mon temps, à nettoyer, mais ça revient, toute la journée, ça sort de partout. On ne peut pas continuer comme ça. Mes enfants sont malades" plaide la maman, qui a décidé de mettre l'affaire entre les mains d'un avocat.

Le bailleur social n'est pas joignable ce lundi.