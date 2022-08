Des capteurs installés aux cuves de Sassenage pour comprendre le fonctionnement des débits de l'eau

Mieux comprendre le réseau d'eau souterrain : c'est le but des sept capteurs qui ont été installés il y a quelques semaines au gouffre Berger dans le Vercors et dans les cuves de Sassenage (Isère). Ils doivent y rester un an et les données seront ensuite analysées.